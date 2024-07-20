Bodrum'da yüksek sıcaklık asfalt eritti

Muğla’nın turistik cenneti Bodrum, son günlerde aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. Hava sıcaklıklarının 44 dereceye kadar çıkması, ilçede günlük yaşamı ciddi şekilde olumsuz etkiledi. Aşırı sıcakların en belirgin sonuçlarından biri, ilçenin çeşitli noktalarında asfaltın erimesi oldu. Bu durum, hem yayalar hem de araçlar için tehlike oluşturdu. Aşırı sıcaklar, sadece yolları değil, aynı zamanda ilçedeki yaşamı da olumsuz etkiledi. Sokaklarda, parklarda ve plajlarda insan sayısında belirgin bir azalma yaşandı.