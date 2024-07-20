Bodrum'da yüksek sıcaklık asfalt eritti

Kaynak: İHA
Bodrum'da yüksek sıcaklık asfalt eritti

Bodrum'da hava sıcaklıklarının 44 dereceye ulaşması yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede bazı noktalarda asfaltın eridiği görüldü.

Muğla’nın turistik cenneti Bodrum, son günlerde aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. Hava sıcaklıklarının 44 dereceye kadar çıkması, ilçede günlük yaşamı ciddi şekilde olumsuz etkiledi. Aşırı sıcakların en belirgin sonuçlarından biri, ilçenin çeşitli noktalarında asfaltın erimesi oldu. Bu durum, hem yayalar hem de araçlar için tehlike oluşturdu. Aşırı sıcaklar, sadece yolları değil, aynı zamanda ilçedeki yaşamı da olumsuz etkiledi. Sokaklarda, parklarda ve plajlarda insan sayısında belirgin bir azalma yaşandı.

İlgili Haberler
Kozan’da orman yangını
Kozan’da orman yangını
Son Haberler
LC Waikiki çalışanı 'mobbing'e dayanamıyorum diyerek intihar etmişti! Firmadan açıklama geldi Gündem
LC Waikiki çalışanı 'mobbing'e dayanamıyorum diyerek intihar etmişti! Firmadan açıklama geldi
Tarih tekerrürden ibarettir ya… Yazarlar
Tarih tekerrürden ibarettir ya…
SS Parti Yazarlar
SS Parti
‘Çağla ile Bu Yaz’ güzel geçecek Yazarlar
‘Çağla ile Bu Yaz’ güzel geçecek
Ekonomistlik mi, tahsilatçılık mı? Yazarlar
Ekonomistlik mi, tahsilatçılık mı?
Yasak değil ama etik de değil Yazarlar
Yasak değil ama etik de değil
Moody’s not karar analizi Yazarlar
Moody’s not karar analizi