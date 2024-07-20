Koyunların evlere kendi başlarına dönüşü hayrete düşürdü

Ardahan’ın sakin ve huzurlu bir köyünde, her akşam yaşanan bir manzara sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çobanın akşam saatlerinde köye getirdiği koyunlar, yönlendirme olmadan doğrudan kendi evlerine giderek izleyenleri hayrete düşürdü. Bu olayın görüntüleri, sosyal medyada hızla yayıldı ve beğeni topladı. Görüntülerde, köye dönen koyun sürüsünün her birinin, hiçbir yönlendirme ve müdahale olmadan kendi evlerine doğru ilerlediği görülüyor. Koyunların bu şaşırtıcı yeteneği, köy sakinleri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük takdir topladı.