Bodrumspor maçlarını hangi statta oynayacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Sami Güntürkün Gürel
Bodrumspor maçlarını hangi statta oynayacak

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Bodrumspor'un maçlarını nerede oynayacağı hala belirsizliğini koruyor.

Süper Lig'de fikstür çekildi ve takımların maç programı belli oldu. Yönetim, maçlarını Bodrum'da oynamak istese de bunun ilk yarıya yetişmesi şu an için imkansız görünüyor. Alternatifler arasında Muğla, İzmir ve Denizli bulunuyor.

Özellikle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Bodrum'da, yeni tartışma konusu takımın maçlarını nerede oynayacağı oldu. Öztürk ailesinin yönetimi devralmasının ardından Bodrumspor, üç sezon gibi kısa bir sürede Süper Lig'e çıktı. İki sezon önce finalde Süper Lig şansını kaybeden Bodrumspor, geçen yıl Süper Lig'e çıkarak büyük bir başarıya imza attı.

BELEDİYE BAŞKANI BODRUM DEDİ AMA...

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Belediyesi'nin Temmuz ayı toplantısında stat ile ilgili olarak, "Bodrumsporumuz önümüzdeki sezon Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek. Bodrumsporumuzun maçlarını Bodrum'da oynaması için çalışmaları sürdürüyoruz. Bodrumspor yönetimiyle belediyemiz çalışanları uyum içerisinde çalışmaya devam ediyor. Stadımızdaki çalışmaları anlık olarak takip ediyoruz.

Bir aksilik olmazsa ki olmayacağını umuyoruz, yayıncı kuruluş (beIN Media Group) ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen bilgiler doğrultusunda eksikliklerimizi giderdiğimiz takdirde, aydınlatma ve jeneratör konularını hallettiğimizde, futbol sezonuna yetişeceğini düşünüyoruz ve maçlarımızı inşallah Bodrum'da oynayacağız" açıklamasında bulundu.

BODRUMSPOR MAÇLARINI NEREDE OYNAYACAK?

Yönetim, maçlarını Bodrum'da oynamak istese de bunun ilk yarıya yetişmesi şu an için imkansız görünüyor.
Yönetimin yeni sezonda maçlarını oynamak için çeşitli girişimlerde bulunmaya devam ediyor.
Muğla'nın ilk alternatif olduğu belirtilirken geçmişte İzmir'deki Alsancak Stadı da gündeme gelmişti.
imdi ise Bodrumspor kurmaylarının Denizli Atatürk Stadı için de zemin yokladığı ifade edildi.

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