Milyarder iş adamı Bodrumspor'un başkanı kimdir

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milyarder iş adamı Bodrumspor'un başkanı kimdir

Bodrumspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'e taraftarların güveni büyük. Peki servetiyle çok konuşulan Ali Şafak Öztürk kimdir?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bodrumspor ligde kalıcı olacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

İlk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Muğla ekibinde taraftarlar yıldız isimler için bekleyişe geçti.

Kulüp başkanı milyarder iş insanı Ali Şafak Öztürk’e güvenen taraftarlar başkanın elini cebine atacağına inanıyor.

ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK KİMDİR?

12 Şubat 1984 tarihinde Gaziantep’te dünyaya gelen Ali Şafak Öztürk ünlü iş adamı Fikret Öztürk’ün oğlu.

Babasının sahip olduğu Regnum Carya Oteli ve Opet’te hissesi bulunan Ali Şafak Öztürk’ün servetinin milyarları buluyor.

Şimdilerde Bodrumspor’un başkanlığını yürüten Ali Şafak Öztürk bir dönem bir diğer Akdeniz ekibi Antalyaspor’da bu görevi yürütüyordu.

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