Bodrumspor'dan Süper Lig müjdesi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bodrumspor'dan Süper Lig müjdesi

Bodrumspor Asbaşkanı Selahattin Polat, Süper Lig'de yeni sezon öncesi taraftarına müjdeyi verdi. Polat, "Stadımızın yüzde 75'i bitmiş durumda. İnşallah ligdeki ilk maçımız olan Gaziantep maçına stadımızı yetiştireceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK, yeni sezon öncesinde stadını Süper Lig ve UEFA standartlarına uygun hale getirmek ve iç saha maçlarını Bodrum'da oynamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

MÜJDEYİ VERDİ
Kulübün Asbaşkanı Selahattin Polat, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verirken, müjdeyi açıkladı.
Stadın yüzde 75'inin bittiğini söyleyen Polat, "Çalışmamız UEFA'nın ve TFF'nin Süper Lig için belirlediği standartlara uygun şekilde devam ediyor. Stadımızın yüzde 75'i bitmiş durumda. İnşallah ligdeki ilk maçımız olan Gaziantep maçına stadımızı yetiştireceğiz. Bunun için tüm çalışmalarımız devam ediyor. Soyunma odaları, hakem odaları, basın tribünü ve protokol tribününde çalışmaları devam ettiriyoruz. Bunun yanı sıra aydınlatma çalışmalarımızın da yüzde 70'i tamamlandı" ifadelerini kullandı.

''MADDİ MANEVİ TÜM GÜCÜMÜZÜ KULLANDIK''
Açıklamalarını sürdüren Selahattin Polat, "Stat zeminimiz için aybaşında çalışma başlatıp, 1 hafta içerisinde gözden geçireceğiz. Fikret Öztürk başkanımızın öncülüğünde yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarım stat çalışmalarımızı bitirmek için maddi, manevi tüm gücümüzü kullandık, kullanmaya da devam edeceğiz. Bu çalışmalar döneminde bize destek olan Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Bodrum Kaymakamımıza ve Bodrum Belediye Başkanımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.

Bizim en büyük destekçimiz olan Asi Tayfa'ya ve Bodrum halkına da sonsuz teşekkür ederiz. Her konuda herkes bizim yanımızda. Hep birlikte mücadele ediyoruz, en kısa zamanda stadımızı hazırlayıp ilk maçımızı burada oynayacağız. Oyuncularımız aybaşından beri kamptalar, durumları ve motivasyonları çok iyi. Önümüzdeki hafta oyuncularımızı ziyaret edeceğiz." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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