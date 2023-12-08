Bodrum’u sağanak vurdu. Dereler taştı ağaçlar devrildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu.

Sağanak nedeniyle Bitez Mahallesi’nden geçen dere taştı. Evlerin bahçelerine su doldu. Dere kenarındaki bir evin demir kapısı kırıldı. Binada yaşayan 4 kişi mahsur kaldı.

İhbarın ardından itfaiye ve polis ekibi bölgeye geldi. Mahsur kalan 4 vatandaş ve bir kedi kurtarıldı.

Dere kenarındaki bazı işletmeleri de su bastı, yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler su birikintilerinin olduğu noktalarda dikkatli şekilde ilerledi. Cadde ve sokaklarda rögarlarda taşmalar oldu.

Gümbet Mahallesi'nde devrilen ağaç nedeniyle aydınlatma direği devrildi, yol trafiğe kapandı. Belediye ekipleri devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.