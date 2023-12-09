Sağanak koca şehri böyle esir aldı. Dereler taştı evleri su bastı

Düzce’de sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış sebebiyle Gölyaka ilçesindeki çeşitli mahallelerde derelerin taşması sonucu evleri su bastı.

Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasına kaydederken, bazı vatandaşlar ise kamyonetlere binerek evlerinden uzaklaştı.

DOĞALGAZ BORUSU PATLADI

Bu arada yine Gölyaka ilçesi Esen Mahallesi’nde aşırı yağışlar nedeniyle asfalt zeminin çökmesi sonucu doğalgaz borusu patladı. Ekipler bölgede tedbir alarak, patlayan borunun tamir edilmesi için çalışma başlattı.