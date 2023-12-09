Düzce'yi sağanak vurdu: Dereler taştı, evleri su bastı, doğal gaz boruları patladı

Düzce’de sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış nedeniyle Gölyaka ilçesindeki çeşitli mahallelerde derelerin taşması sonucu evleri su bastı. Vatandaşlar evlerinin durumunu cep telefonlarıyla görüntülerken, bazı vatandaşlar ise kamyonetlere binerek evlerinden uzaklaştılar. Bu arada yine Gölyaka ilçesi Esen Mahallesi’nde aşırı yağışlar nedeniyle asfalt zeminin çökmesi sonucu doğal gaz borusu patladı. Ekipler bölgede tedbir alarak, patlayan borunun tamir edilmesi için çalışma başlattı.