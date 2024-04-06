Bodrum'un el değmemiş koyuna da el attılar. Koyun hemen yanında cengiz inşaat rezidanslar yapıyor. Koyun öbür yanında evler 6-7 milyon euro

Özellikle yaz aylarında su sıkıntısı ve trafik sıkışıklığı sebebiyle çok fazla sıkıntı yaşanan Bodrum'da, çoğu orman niteliğindeki olan ve yaklaşık 40 bin dönüm kamu arazisinin denize yakın olan bölümleri turizme açılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği ilana göre, gerekli yatırımlar gerçekleştiğinde yat tersanelerinin bulunduğu İçmeler Mahallesi ile Yalıçiftlik Halk Plajı’na kadar olan bölüm ihaleye çıkartıldı.

Kara Ada’nın tam karşısında yer alan, kilometrelerce uzunluğundaki sahil şeridine sahip bu toprakların neredeyse tamamına yakını ormanlık alan. Bölge Bodrum’un 'çok az el değmiş' sahilleri arasında yer alıyor.

BÖLGEYE 3 AYRI PROJE

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verdiği ilana göre, Bodrum Kızılağaç Mahallesi 316 ada, 1 parseldeki alana 3 ayrı proje yapılması planlanıyor.

Tapu ve Kadastro kayıtlarına göre bu arazinin büyüklüğü 35 milyon 218 bin metrekare. 3 ayrı özel parselin tahsis edileceği alanda 350, 200 ve 1.200 yatak kapasiteli birer 5 yıldızlı tatil köyü veya otel için yatırımcı aranmaya başlandı bile. İlanda her 3 özel parselin niteliği “orman” olarak geçiyor.

YA OTEL YA TATİL KÖYÜ

Bakanlığın ilanında 307 ada 16 parselin içinde oluşturulan 4 numaralı özel parselde 175 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel veya tatil köyü inşası planlanıyor. Gerenkuyu mevkiinde tarla vasıflı bu arazinin büyüklüğü 19.976 metrekare büyüklüğünde.

Yine Gerenkuyu mevkiinde, 307 ada 18, 19, 20 ve 22 parsellerde toplam 46.263 metrekarelik tarla vasıflı arazi, 400 yataklı 5 yıldızlı otel veya tatil köyü yapılmak üzere turizmcilere açılması planlanıyor.

Bölgede turizme açılan bir başka arazi de 307 ada 21 parsel, 308 ada 3 parsel ve 313 ada 1 parselde yer alıyor.

191.000 metrekarelik bu arazinin büyük bölümü Gerenkuyu mevkiinde bulunup, orman ve zeytinlik vasıflı. İlana göre yatırıma açılan bu arazide 1.200 yataklı 5 yıldızlı otel veya tatil köyü inşa edilecek.

BÖLGENİN EN DEĞERLİ BÖLGESİ

Bakanlık, Bodrum’un en gözde bölgeleri ve en pahalı evlerin yer aldığı Göl mahallesinde 5.336 metrekarelik orman vasıflı bir araziyi de ihaleye çıkartacak. 114 ada 40 parselde yer alan bu arazide 50 yataklı bir butik otel inşa edilebilecek. Bu arazi, villa fiyatlarının 100 milyon TL’nin üzerinde olduğu Mesa Bodrum ve Seba Bodrum'un hemen önünde koya çok yakın bir konumda bulunuyor.

Arazinin biraz kuzeyinde koyun diğer tarafında ise Bodrum Loft adlı tesis bulunuyor. Bir sonraki koya bakan geniş arazide de Cengiz İnşaat’ın sahibi Mehmet Cengiz, Bvlgari markasıyla otel ve rezidanslar inşa ediyor. Biraz daha kuzeyde ise ev fiyatlarının yaklaşık olarak 6-7 milyon Euro olduğu ünlü Mandarin Sitesi yer alıyor.

Bu ilanla, henüz altyapı sorunları bile giderilemeyen Bodrum’da yaklaşık 4.800 futbol sahası büyüklüğünde bir alan turizme açılmış olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ayrıca Antalya’nın Belek, Muratpaşa, Manavgat, Sorgun ve Side ilçesindeki 9 araziyi turizm yatırımcılarına tahsis edecek.

Aydın’ın Didim ilçesinde 8, İzmir’in Menderes, Seferihisar ve Selçuk ilçelerinde ise birer arazi turizme açacak.

Çankırı’nın Ilgaz, Kayseri’nin Melikgazi, Trabzon’un Akçaabat, Adana’nın Karataş ve Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde de yer alan birer arazi, tahsis için ihaleye çıkartılacak.