Cübbeli Ahmet İsmailağa şeyhlerini Babala TV’ye çağırdı. Tarikatlarda iç savaş. İki imparatorluğu tarikatlar yok etmişti

Kaynak: Haber Merkezi
Cübbeli Ahmet İsmailağa şeyhlerini Babala TV’ye çağırdı. Tarikatlarda iç savaş. İki imparatorluğu tarikatlar yok etmişti
Cübbeli Ahmet ile İsmailağa Cemaati arasındaki tartışma büyüyerek devam ediyor. Son olarak Cübbeli Ahmet meydan okuduğu İsmailağa’nın şeyhlerini Babala TV’de canlı yayına çağırdı. Tarikatlarda yaşanan son olaylar Selçuklu imparatorluğu ile Osmanlı İmparatorluğunu içten yiyip bitiren ve tarikatları hatırlattı.

Cübbeli Ahmet ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ve İsmailağa arasında devam eden karşılıklı suçlama tartışması büyüyor.

İsmailağa Cemaati tarafından kendisine yönelik gündeme getirilen iddialara YouTube hesabı üzerinden cevap veren Cübbeli Ahmet, İsmailağa’nın 8 şeyhini canlı yayında tartışmaya davet etti.

"GELMEYEN ŞEREFSİZ, NAMERTTİR"

Esprili bir dil kullanan Cübbeli Ahmet, “Bu işe BabalaTV bile talip olur. İyi reyting var. Üstüne para bile kazanırız.” ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet, kanalından yaptığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

“Ey İsmailağa heyeti siz 8'iniz ben tek çıkıp geleceğim. Bu işe BabalaTV bile talip olur. İyi reyting var. Üstüne para bile kazanırız. Bu stüdyoya sığmazsak büyük bir yer buluruz. Bu işe BabalaTV bile talip olur. Gelmeyen şerefsiz, namerttir. Kendim için diyorum ha yanlış anlaşılmasın.”

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