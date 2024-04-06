Depremde enkazdan çıkarılan 197 çelik kasa açıldı. Kasaların içinden bakın neler çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından muhafaza edilen bu kasalardan 119’unun içi boş çıktı.

57 kasada değersiz evrak ve eşya bulundu.

Ancak 21 çelik kasa içerisinde oldukça değerli eşyalar bulunuyordu: 5 kilo 90 gram altın, 21 çeyrek altın, Altın kolye ucu, 3 altın kaplama kol saati, 2 gümüş bileklik, 4 çift gümüş küpe, 458,198 Türk Lirası, 58,700 dolar, 404 euro, Eski madeni paralar.

Ayrıca, bazı kasalarda 3 tabanca ve bunlara ait 397 fişek ile 38 parça tarihi eser, 960 yeşil ve kırmızı reçeteye tabi hap çıktı.

18 kasa sahiplerine teslim edilirken, tarihi eserler ise Müze Müdürlüğüne teslim edildi.