Boğaz ağrısına anında iyi geliyor. Soğuk havalar geliyor grip kapıda. Uzmanlardan mucize tarif geldi

Editör: Özge Ceren Çimen
Uzmanlar havaların yavaş yavaş soğumasıyla beraber soğuk algınlığı belirtilerinde artış olacağını belirterek uyarılarda bulundu.
Kış gelirken grip kapıya dayanmışken mucize tariflere gelmeye devam ediyor. Bu süreçte boğaz ağrısını anında rahatlatan tarifin gelmesi dikkat çekti.
İŞTE O DOĞAL PASTİL TARİFİ…
Malzemeler:
10 adet karanfil
1 çay kaşığı zerdeçal
1 çay kaşığı karabiber
1 bardak su
1 bardak doğal bal
3 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu
2 yemek kaşığı toz zencefil
Yapılışı:
Malzemeleri tencereye doldurup karıştırarak kaynatın. Köpükleşene kadar karıştırın. Ardından karanfilleri çıkarıp tepsiye yağlı kağıt serin ve karışımı yuvarlak şekillerle tepsiye dizerek 20 dakika buzdolabında beklemeye alın.
GENEL OLARAK SOĞUK ALGINLIĞINA İYİ GELEN YÖNTEMLER…
-Su ağırlıklı bol sıvı tüketmek.
-Adaçayı, ekinezya, nane-limon ve yeşil çay gibi sıcak bitki çayları içmek.
-Tavuk suyu veya et suyu çorbası soğuk algınlığına birebirdir.
-Dinlenip, istirahat etmek.
-Buhar solumak ya da sıcak duş almak.