Okullarda grip salgını çıkışı. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Sonbaharla birlikte milyonlarca öğrenci için ders zili çaldı. Okulların açılmasıyla birlikte grip vakalarının artması konularında bilgiler veren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Ömer Faik Sağun şunları söyledi:

“Bu dönemde hem öğrenciler hem de aileler için sağlığımızı korumak büyük önem taşıyor. Öncelikle, okulların açılmasıyla birlikte grip vakalarının artması muhtemel. Okullar, yoğun insan etkileşimi ortamlarıdır ve grip gibi bulaşıcı hastalıkların hızla yayılma potansiyeli taşırlar”

Ebeveynlere ve öğrencilere tavsiyelerde bulunan Sağun şunları dile getirdi:

“Sık sık ellerinizi sabun ve suyla yıkayın. Dezenfektan kullanımını da unutmayın. Çocuklara hijyen alışkanlıklarını öğretmek çok önemlidir. Okulda veya kalabalık ortamlarda maske takmak, grip virüsünün yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Mümkünse sosyal mesafeyi korumaya çalışın. Kalabalık ortamlardan kaçının ve teması sınırlayın. Eğer bir öğrenci grip belirtileri gösterirse, okula gitmek yerine evde kalmalıdır. Aynı zamanda belirtileri olan çocuklarla temas edenler de dikkatli olmalıdır. Bu önerilere uyarak, okulların açılmasının sağlık açısından daha güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabiliriz. Unutmayın ki, toplum olarak birlikte çalışarak grip ve diğer bulaşıcı hastalıkları kontrol altına alabiliriz”