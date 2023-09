Tevfik Özlü’den hayat kurtaran grip uyarısı

Prof. Dr. Özlü, “Grip aşısı hem gribe yakalanmaktan bizi korur hem de gribe yakalansak bile bunu ağır geçirmekten ve bağlı komplikasyonlarının ortaya çıkmasından korur. Grip, çok masum bir hastalık değil, mutlaka aşılanmalı" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ‘lütfen ihmal etmeyelim’ diyerek 2023 yılı grip aşısı uygulamasının başladığını duyurduğu griple ilgili uyarıda bulundu.

Gribin, dünyada her yıl milyonlarca kişinin hastalanmasına ve ölümlere yol açtığını belirten Prof. Dr. Özlü, kış aylarının gelmesiyle özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarında artışlar yaşandığına dikkat çekti. Prof. Dr. Özlü, “Grip aşısı sezonu başladı. Eylül ayında her sene bu aşıların yeniden yapılması gerekiyor. Geçen sene aşılanmış olmanız yeterli değil. Herkesin grip aşısı yaptırması çok gerekli değil. Ama risk gruplarının alınmasını biz özellikle tavsiye ediyoruz. Çünkü grip gençlerde, kronik hastalıkları olmayan ayakta atlatılabilir. Komplikasyon gelişmeyebilir. Ama 65 yaşın üzerinde hatta 65 yaş üzeri olmasa bile kronik hastalıkları olanlar, mutlaka grip aşısını yaptırmalı. Gebelerin özellikle yaptırmasını tavsiye ediyoruz. Aspirin kullanmakta olan 18 yaşın altındaki tüm çocukların grip aşısını her sene yeniden yaptırmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

‘YAŞLI VE KRONİK HASTALIĞI OLANLAR İÇİN RİSK DAHA BÜYÜK'

Yapılan aşıların koruyuculuğunun 10 ila 15 gün içerisinde devreye girdiğini belirten Prof. Dr. Özlü, “Bu grip aşısı hem gribe yakalanmaktan bizi korur hem de gribe yakalansak bile bunu ağır geçirmekten ve gribe bağlı komplikasyonlarının ortaya çıkmasından korur. Grip çok masum bir hastalık değil; mutlaka aşılanmalı. Dünyada her yıl on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca kişinin hastalanmasına, hastaneye yatmasına bir kısmının vefat etmesine neden oluyor. Dolayısıyla özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olanlar için risk daha büyük. Bu grubu korumak zorundayız. Grip aşıları piyasaya çıktı. Aile hekiminize başvurup aşılarınızı yazdırabilirsiniz ve uygulatabilirsiniz. Geç kalmamanızı tavsiye ederim. Bu sene kış biraz erken başladı gibi. Zor bir kış dönemi gelebilir, hazırlıklı olmak lazım” dedi.