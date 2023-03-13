Boğaz ağrısını en kolay ne geçirir

Soğuk kış günlerinde öksürük ve boğaz ağrısı şikayetleriyle sıklıkla karşılaşılır. Ama çözümü var. Herhangi bir ilaç kullanmadan önce evde doğal yöntemlerle de boğaz ağrısından kurtulabilirsiniz. Nasıl mı? Dr. Mehmet Öz, boğaz ağrısını dindirecek 4 yöntemi açıkladı. İşte o yöntemler

MEYAN KÖKÜ İLE GARGARA



Meyan kökü, bir numaralı iltihap önlyici ve iyileştirici etkisi olan bir bitkidir. Yapılan bir araştırmada ameliyat sonrası boğazda oluşan ağrının giderilmesinde şekerli suyla gargara yapmak yerine meyan kökü ile gargara yapmanın boğaz ağrısında iki kat daha etkili olduğu ortaya çıkarıldı. Meyan köküyle gargara yapma fikrine sıcak bakmıyorsanız çayını yaparak da tüketebilirsiniz.

ADAÇAYI VE EKİNEZYA KARIŞIMI



Avrupa’da uzun yıllardır kullanılan adaçayı ve ekinezya, soğuk algınlığı için kullanılan doğal bir bitki kürü. Yapılan bir araştırmada yalnızca 3 gün boyunca adaçayı ve ekinezya karışımını kullanan hastaların boğaz ağrısı probleminin %50 oranında azaldığı gözlemlenmiş. Bazı araştırmacılar, adaçayının içinde bulunan ursolik asitin iltihap önleyici özelliği olduğunu, ekinezyanın da bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söylüyor.

NEMLENDİRME



Her ne kadar boğaz ağrısının en büyük sebebi virüsler olsa da, kuru hava da boğazdaki ağrıyı tetikleyen önemli bir faktördür. Kuru hava,boğazdaki mukus (sümük) bölgeye zarar verir ve boğazın tahriş olmasına neden olur. Kuru hava sorununun çözümü için evinizde nemlendirici buhar makineleri kullanabilirsiniz.

BALLI VE MENTOLLÜ PASTİLLER

Boğaz ağrısı için reçeteyle yazılmış herhangi bir ilaç almadan önce boğaz pastillerini deneyin. Pastiller, tahriş olmuş veya iltihaplanmış olan mukozayı rahatlatan bir madde içerirler..

Dr. Öz, özelikle bal ve mentol içeren pastilleri kullanmayı öneriyor. Bal, soğuk algınlığı ve boğaz ağrısı için en iyi koruyuculardandır. Aynı zamanda doğal bir öksürük giderici olarak da bilinir. Balın yanı sıra mentol içerikli pastilleri de kullanabilirsiniz. Mentolün anesetzik etkisi boğaz ağrısını hafifçe uyuşturarak dindirir. Bazı pastillerin içeriğinde yüksek oranda şeker bulunur. Bu sebeple kullanmadan önce içerisinde ne kadar şeker olduğunu mutlaka kontrol edin.