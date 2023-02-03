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Boğaziçi üniversitesi öğrencileri davasında karar çıktı. 14 öğrenciye hapis cezası

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler sırasında, Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam arabasının çıkışının engellenmesiyle ilgili davada, 14 öğrenci hakkında ayrı ayrı 1'er yıl hapis cezası verildi.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 17:57
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Boğaziçi eylemleri davasında karar açıklandı

Boğaziçi üniversitesi öğrencileri davasında karar çıktı. 14 öğrenciye hapis cezası
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Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasına yönelik yapılan gösterilerde gözaltına alınan 14 öğrencinin yargılandığı davadan karar çıktı. 

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıkları ve şikayetçiler katılmazken, avukatları hazır bulundu. Duruşmaya CHP Milletvekili Mahmut Tanal ve HDP Milletvekili Musa Piroğlu da izleyici olarak katıldı.  

Duruşmada bazı sanık avukatları mütalaaya karşı savunma yapmadı. Mahkeme bir sanık avukatının duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle salondan çıkarmak istemesi üzerine, gerginlik yaşandı. Bir sanık avukatı hakimin duruşma hakimiyetini ve tarafsızlığını sağlayamadığı gerekçesiyle dosyadan çekilmesini talep etti. Hakim bu talebin daha önceki duruşmalarda sunulduğunu ve reddedildiğini belirterek, aynı gerekçelerle bu talebi de reddettiğini bildirdi. 

Hakim, salonda olan avukatlara 'Mütalaaya karşı savunma yapmak isteyen var mı?' diye sordu. Sanık avukatlarının sessiz kalması nedeniyle, 'Savunma haklarından vazgeçtikleri' değerlendirmesiyle karar açıklandı.

Mahkeme tüm sanıklara 'Kamu görevlisine görevini yaptırmamak' suçundan beraat kararı verdi. Sanık Ersin Berke Gök'e 'Kamu malına zarar vermek'  suçundan 1 yıl 6 ay hapis, Eftelya Koyuncu'ya 'Kamu görevlisine kamu görevinden dolayı hakaret' suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Mahkeme tüm sanıklar için ise 'Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılma' ve 'Görevini yaptırmamak için direnme' suçlarından toplamda, ayrı ayrı 1'er yıl hapis cezasına hükmetti. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, mağdur, özel güvenlik görevlileri Faruk Kardoğan, Alparslan Çepni ve makam şoförü Şenol Aydın müşteki, 2'si tutuklu 14 öğrenci ise 'şüpheli' olarak yer aldı.

İddianamede, olay günü makam arabasına binmek isteyen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin şüpheliler tarafından önünün kesildiği, özel güvenliklerin yardımıyla makam aracına bindirilmesinin sağlandığı ve araç ilerlediği esnada çevresinin sarılarak geçişinin engellendiği kaydedildi.

Öğrencilerin slogan attığının belirtildiği iddianamede, özel güvenlik görevlileriyle öğrenciler arasında kısa süreli arbede yaşandığı, tüm uyarılara rağmen şüpheli Berke Gök'ün makam aracının kaputunun üstüne çıktığı ve bekleyen grubu provoke edecek şekilde zıpladığı aktarıldı. İddianamede yer alan şikayet dilekçesinde, şüpheli Perit Özen'in, makam aracından şüpheli Berke Gök'ü indirmeye çalışan özel güvenlik görevlisi Faruk Kardoğan'ı boğazından sert bir şekilde sıkarak geriye doğru çektiği öne sürüldü.

İddianamede, 14 şüphelinin '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Görevini yaptırmama için direnme' ile 'Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçlarından 5 yıl 3 aydan 25,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Tutuklu sanıklar Berke Gök ile Caner Perit Özen 7 Ocak 2022'deki duruşmada tahliye edilmişlerdi.

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a.a
3.02.2023 18:49
Böyle uyduruk Cezamı olur yahu? Ayıp ki Ayıp  
 
adem
3.02.2023 18:48
adaletsiz olanlar ahırette yaptıkları zulümü kat kat çekecekler,ALLAH milletimizin yardımcısı olsun  
 
Çok üzgünüm çok
3.02.2023 18:40
Allahın verdiği hiç bir şeye sahip çıkamadık.Ne çocuklarımıza,ne insanlarımıza,ne ağaçlarımıza, ne hayvalarımıza, ne toprağımıza, ne taşımıza.Öbür tarafta allah'ın karşısına çıkmaya bile utanıyorum.  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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