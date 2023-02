Boğaziçi'nin Kayyum rektörü mahkeme kararını tanımadı. Üniversiteye girişlerini engellendi

ANKA’da yer alan bilgilere göre, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin (BÜMED) üniversite yerleşkesindeki lokalinin tahliyesine ilişkin mahkemece verilen yürütmeyi durdurma kararına rağmen, dernek yöneticileri ve eşyaları içeri alınmadı.

Avukat Ozan Güner, “Diyalog yolları da tükenirse mahkeme kararını tanımayan ve uygulamayan yetkililer, idareciler hakkında maalesef gerekli hukuki ve cezai yollara başvurmamız gerekir” dedi ve içeri alınmamalarına ilişkin tutanak tuttu.

DAVA AÇILMIŞTI

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, 7 Ocak’ta, BÜMED’in kampüs içindeki yerinden çıkartıldığını duyurmuştu. Mezunlar, bu durumu protesto etmiş ve kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması için dava açmışlardı. Kaymakamlık, tesislerin tahliye edilmesi gerektiğini BÜMED’e 27 Ocak’ta resmi olarak bildirmiş, dün sabah erken saatlerde polis eşliğinde tahliye işlemleri başlatılmıştı.

Tahliye sırasında BÜMED Yönetim Kurulu üyelerinin kampüse girişi engellenmişti. Polis ve güvenlik görevlileri ile BÜMED yöneticileri arasında tartışma yaşanmıştı. Duruma tepki gösteren dernek yöneticileri, "Evin sahibi evde olmadan evi tahliye edemezsiniz. Bu kararın uygulanması yanlış" açıklamasını yapmışlardı. Müzakerelerin ardından güvenlik görevlileri, sadece derneğin saymanını, cep telefonunun kapalı olması şartıyla içeri almıştı.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNİN, “BOĞAZİÇİ MEZUNLARININ KAMPÜSE ALINMAMASI KARARI VERDİĞİ” BİLDİRİLDİ

Tahliye işleminin bitmesinden sonra ise mahkeme, derneğin başvurusunu yerinde bularak yürütmeyi durdurma kararı vermişti. BÜMED Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Cesur, avukat Ozan Düner ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte, tahliye edilen eşyaları bugün tekrar lokale getirmek istedi. Fakat güvenlik görevlileri, üniversite yetkililerinin 3 gün boyunca eşyaları ve BÜMED üyelerini içeri almama kararı aldıklarını bildirerek kimseyi içeri almadı.

Yazılı kararı görmek isteyen dernek üyelerine ve avukata karar gösterilmedi. Bunun üzerine avukat Ozan, kampüs önünde tutanak tuttu.

“KANUNA UYMUYORLAR”

BÜMED Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Cesur, güvenlik tehdidi gerekçesiyle içeriye alınmamalarına tepki göstererek şunları söyledi:

“Buradaki her şey, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin aldığı kararlar, kanunlar geçersiz. Buradaki her şey rektörün iki dudağı arasında oluşuyor anladığım kadarıyla. Çünkü şu an arkadaşlar da onun sözüne uyuyorlar. Kanuna uymuyorlar. Yani kanun maddesini söylediğimiz halde o belgeyi bile bize vermiyorlar. Mezunlar ne zaman, bu okul tarihinde en ufak bir zarar vermiş, en ufak bir güvenlik tehdidi oluşturmuş? Aksine, bu okulun ağaçlarına bile gözümüz gibi baktık. Ama maalesef şu anki okul yönetimi her şeyi kaba kuvvetle çözdüğü için bizim de böyle yapacağımızı sanıyor ki tedbir alıyor. Hukukun hiçbir geçerliliği kalmamıştır onların nezdinde. Karara dayalı olarak, tüm kamyonları yüklettik. Onlar da yolda, çok ciddi bir masraf da yaptık. Yani bu da mezunların bağışlarına yazık etmektir.”

“HUKUKİ CEZAİ YOLARA BAŞVURACAĞIZ”

Avukat Haşmet Ozan Güner da budan sonra atılacak adımları şöyle özetledi:

“Bu aşamadan sonra yapacağımız işlemlerin birincisi, tahliye kararını veren ve apar topar aceleyle uygulayan Sarıyer Kaymakamlığı’na başvurarak aynı hızı, aynı ivediliği bu kez Ladin şirketinin ve Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının tesislere tekrar girişi için bekliyoruz. Gerekirse kolluğun bu girişi sağlamak konusunda yetkilendirilmesi hususunda kaymakamlığa bir başvuruda bulunacağız. İkincisi; yürütmenin durdurulması kararını veren mahkemeye, bu kararın mahkeme eliyle de üniversiteye gönderilmesi hususunda bir başvuru yapacağız. Hatta yapmak üzereyiz.

Bu hukuki yollar tükenirse, diyalog yolları da tükenirse bu kararı tanımayan, mahkeme kararını tanımayan ve uygulamayan yetkililer, idareciler hakkında maalesef gerekli hukuki ve cezai yollara başvurmamız gerekir. Bu cezai yollarda, az önce bahsettim hem ‘hakkı olmayan yere tecavüz’ hem ‘görevi kötüye kullanma’ hem de ‘iş yeri dokunulmazlığının ihlali’ suçlarını aslında teşkil eden bir durum var. Tabii hukuksuzluk, hukuksuzluğu doğuruyor. Hukuksuzluk, başka hukuksuzluklarla kapatılmaya çalışılıyor. Mezunlar, üniversiteye alınmıyor. Buna ilişkin yazılı talimatı görmek istiyoruz ki Avukatlık Kanunu kapsamında avukatların belge inceleme yetkisi vardır. Bütün kamu kurumlarının da bu belgeleri avukatın bilgisine sunma yükümlülüğü vardır. Bu talebimiz de reddediliyor. Dolayısıyla bir hukuksuzluk, başka bir hukuksuzlukla örtülmeye çalışılıyor.”