Kayyum sonrası Boğaziçi Üniversitesi dünyada dibe düştü. Adı kaldı artık yadigar

Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan habere göre; Eski AKP milletvekili adayı Melih Bulu’nun, 2 Ocak 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmasıyla “kayyum rektör” tartışmaları başlamıştı.

Öğrenciler ve akademisyenler Melih Bulu’nun atanmasına karşı çıkmıştı. Uzun süren eylem süresinin sonunda Bulu, 15 Temmuz 2021’de Erdoğan’ın imzasıyla yeniden görevinden alındı. Bulu’nun yerine vekâleten rektörlük görevine atanan Naci İnci, 21 Ağustos’ta asaleten rektör oldu. Bulu’ya karşı başlayan “kayyum rektör” eylemleri, İnci’yle de varlığını sürdürdü. Bu süreçte bazı öğretim üyeleri Boğaziçi’nden uzaklaştırıldı. Sonrasında ise üniversitede akademik yeterlik tartışmaları başladı. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’nun hazırladığı “Üniversite İzleme ve Değerlendirme 2022” raporu ise tartışmaları doğruladı.

ÜNİVERSİTENİN BÖLGE SIRALAMASI DÜŞTÜ

YÖK’ün hazırladığı rapora göre, Boğaziçi Üniversitesi önemli değerlendirme parametrelerinde oldukça geriledi. En yüksek yüzde 10’luk dilimde atıf alan yayın sayısı 2020’de 621 iken 2021’de 580’e kadar düştü.

Times Higher Education (THE) Dünya Üniversite Sıralaması’na göre, 2018’de bölgesel (Asya) sıralaması 67 olan Boğaziçi, 2019’da 88’e, 2020’de 138’e, 2021’de 167’ye kadar geriledi.

Boğaziçi’nin, QS Dünya Üniversiteleri Sıralaması’na göre de bölgesel (Asya) sıralaması 2021’de 189’a düştü. Boğaziçi, 2018’de 113. sıradaydı.

Rapora göre Boğaziçi’nin Ar-Ge’ye harcadığı pay da azaldı. Ar-Ge’ye harcanın bütçe oranı 2020’ye göre yüzde 16.07’den 12’e inerken Ar-Ge’ye harcanan yatırım bütçesi oranı da yüzde 43.07’den yüzde 11’e düştü. Endüstri ile ortak yürütülen proje sayısı da 114’e kadar geriledi.