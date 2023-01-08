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Boğaziçi Köprüsü'nde Sinan Ateş'in katillerini bulun yazısı

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Sinan Ateş'in arkadaşları, "Sinan Ateş'in katillerini bulun" yazısını lazerle Boğaziçi Köprüsü'ne yansıttı.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 20:21
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Sinan Ateş'in katillerini bulun yazısı Boğaziçi Köprüsü'nde

Boğaziçi Köprüsü'nde Sinan Ateş'in katillerini bulun yazısı
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Sinan Ateş'in Ankara'da silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesinin ardından arkadaşları "Sinan Ateş'in katillerini bulun" yazısını lazer ışıkla köprüye yansıttı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Sinan Ateş'in Ankara'da silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesinin ardından iktidar ve MHP kanadı uzun süre sessizliğini korudu. Muhalefet ise bu sessizliğe tepki gösterirken cinayetin aydınlatılması için çağrıda bulundu. Ateş suikastına ilişkin adli süreç devam ediyor.

Sinan Ateş'in arkadaşları ise daha önce birçok yere "Sinan Ateş cinayeti aydınlatılsın" afişleri asmıştı. Bir camii önünde ise Ateş için lokma döktürülmüştü.

HalkTv'nin haberine göre, arkadaşları bu kez de Sinan Ateş suikastını Boğaz'a taşıdı. Köprüye lazerle "Sinan Ateş'in katillerini bulun" yazısı yansıtıldı.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİNDE 13 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan Sinan Ateş cinayetiyle ilgili şu ana kadar 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen "Dodo" lakaplı Doğukan Çep, 2 özel harekat polisi ve MHP İstanbul il yönetimi listesinden çıkarılan U.K. da bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetmişti.

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adem
8.01.2023 20:29
ülkemizi kaosa sürüklemek ve gündemi değiştirmek için yapıldığını düşünüyorum,müslümanı müslümana kırdırmaya çalışıyorlar  
 
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