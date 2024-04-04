Boğaziçi'nin tavizsiz hocası Cem Say görevden alındı. 'Görevi iyi yapma suçu işledim'

Kayyum rektör atanması ile gündemden düşmeyen Boğaziçi Üniversitesi bu defa Prof. Dr. Cem Say’ı görevinden alması ile gündeme geldi.

Üniversite kampüsünde öğrenciler ve akademisyenlerin yaptıkları protestoları sosyal medya hesabından duyuran Prof. Say, kamuoyunu bu kapsamda bir yandan bilgilendirmeye devam ediyor.

CEM SAY GÖRVDEN ALINDI

Prof. Dr. Cem Say bu defa görevden alındığını duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden alındığını duyuran Say, Üniversite yönetimine de “görevi iyi yapma suçu” işlediğini ifade ederek sitemde bulundu.

Prof. Dr. Cem Say’ın açıklaması şu şekilde:

“Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevimden alınmışım. Gelen yazı çok ilginç gerçekten. Anladığım kadarıyla "görevi iyi yapma suçu" işlemişim.

Tabii ki bu hukuk dışılığa itiraz edeceğim; işimi iyi yapmaya da devam.”