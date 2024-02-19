Boğmaca dalak hastalıklarına iyi geliyor. Kalp hastalıklarına romatizma faydalıdır. İşte şifa saçan ot

Ersoy Özdem
Boğmaca dalak hastalıklarına iyi geliyor. Kalp hastalıklarına romatizma faydalıdır. İşte şifa saçan ot
Boğmaca dalak hastalıklarına iyi gelen, kalp hastalıklarına romatizma faydalı olan raziyane otu dikkat çekti.

İnsanların doğal besinlere yönelme süreci devam ederken raziyane otunun ortaya çıkması dikkat çekti.

İşte mucize otla ilgili detaylar...

Raziyane otu, maydanozgillerden bir bitkidir. Ege ve Akdeniz'de yetişir. Sarı çiçekleri ve silindirik meyveleri vardır. Meyvelerinde şeker, nişasta, tanen ve yağ bulunur. Tohumları ve kökü ilaç yapımında kullanılır.

Raziyane otu, sağlığımız için pek çok yarar sağlar. Mide ve bağırsak rahatsızlıklarına, sinir ve ağrı kesici olarak, iştah açıcı ve idrar söktürücü olarak kullanılır. Anne sütünü artırır. Boğmaca ve dalak hastalıklarına iyi gelir. Kansızlık, kan çıbanı, göz zafiyeti, kalp hastalıkları, romatizma ve üremi gibi durumlarda da fayda sağlar. Bronşları temizler.

Boğmaca, solunum yollarını etkileyen bir mikrop hastalığıdır. Bordetella pertussis adlı bakteri neden olur. Tedavi edilmezse, organlara zarar verir. Uzun süreli öksürük krizleri yapar. Bebekler ve küçük çocuklar daha çok etkilenir. 100 bebekten 4'ü ölür.

Raziyane otu çayı, bu bitkinin sağlığımıza katkısını almanın kolay bir yoludur. Raziyanenin tohumları öğütülüp kaynatılır. Böylece, bitkinin etken maddeleri suya geçer. Çay, 30 dakika demlendikten sonra içilir. Aroması ve tadı güzeldir. Ama çok bekletilirse veya çok ısıtılırsa, tadı bozulabilir.

Raziyane otu, doğanın bize sunduğu bir nimettir. Sağlıklı olmak için raziyane otu çayı içebilirsiniz. Ama unutmayın, raziyane otu da her şey gibi fazla tüketildiğinde zararlı olabilir.

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