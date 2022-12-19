Gülgiller ailesinden olan Böğürtlen içeriğinde bulunan vitaminlerle tam bir şifa kaynağı. Uzmanlar böğürtlenin tok tutan yapısı sayesinde zayıflamada yardımcı olabileceğini söylüyor. Peki, Böğürtlenin faydaları neler? Böğürtlen zayıflatır mı?

Gülgiller ailesinden olan böğürtlenin içeriğinde magnezyum, kalsiyum, potasyumun yanı sıra A, B, C ve E vitaminler mevcuttur. Zararlı kolesterol içermeyen bu besin, temel diyet lifidir. Ayrıca fosfor, çinko,folik asit, potasyum ve kalsiyum açısından iyi bir amino asit kaynağıdır. Böğürtlen koyu mor rengini bir antioksidan olan yüksek oranda antosiyanin içermesine borçludur.

BÖĞÜRTLENİN FAYDALARI NELER?

-Lif bakımından zengin olan böğürtlen sindirime yardımcı olur ve düzenli tüketildiğinde bağırsak sağlığının düzelmesini katkıda bulunur. Ayrıca kan şekeri ve insülin seviyesini düzenlemede yardımcı olur.

-Bileşeninde bulunan doğal östrojenler sayesinde menopoz döneminde meydana gelen ateş basmasına iyi gelir.

-İçeriğinde bulunan bileşenler ile antioksidan kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcıdır. İçeriğindeki C Vitamini damar sertliğine karşı koruyucu görev görür.

-Tansiyonu ve kan basıncını düzene sokar.

- Kemik sağlığını korumak için gerekli kalsiyum ve magnezyumu içerir.

-Yaşlılıktan kaynaklanan hafıza sorunlarına karşı koruyucudur.

-Cilt sağlığı için de faydalı olan böğürtlen, cildin erken yaşlanmasını engeller.

-Böğürtlen, hastalığa neden olan ağız bakterilerinin ölmesine yardımcıdır. İçeriğinde bulunan gallik asit, rutin ve ellajik asit sayesinde anti viral ve anti bakteriyel özellikler gösterir.

- Folat açısından da iyi bir kaynaktır. Folat bir B grubu vitaminidir, sağlıklı saçların korunmasını ve duygudurum bozukluklarını azaltabilir.

- Tok tutan yapısı ve düşük kalorisi sayesinde zayıflamaya yardımcı olur.