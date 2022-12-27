Tabak tabak yiyoruz ama tansiyonu yerle bir ediyor. Kalp krizine yol açıyor

Tansiyonu yükselten tehlikeli yiyecekler bulunuyor. Günlük hayatta tüketilen birçok gıda yüksek tansiyona neden olabilmektedir.

Tansiyona karşı alınabilecek en önemli önlemlerden biri de sodyum oranı yüksek yiyeceklerden uzak durmak olacaktır.

KIZARMIŞ TAVUK

Mynet’te yer alan bilgilerde uzmanlara göre, et lokantası tavuklarında bulunan gerçek sodyum içeriği kaotik olabilir ve ürünün kendisinde veya ambalajında etiket olmaması nedeniyle tüketimi oldukça tehlikeli.

KURU FASULYE

Ayrca kuru fasulyenin 1/2 fincan için 520 mg sodyum içerdiği bildirilidi. Fasulye, potasyum, magnezyum ve çözünür lif içeriği nedeniyle kan basıncını düşürmede faydalı olsa da, kuru fasulyede bulunan ilave tuza dikkat etmek gerekiyor. Kuru fasulye genellikle şeker ve sodyum içeriği yüksektir ve önemli bir kalori kaynağı olabilir. Çok fazla yemek önemli ölçüde kilo almanıza neden olabilir ve bunları düzenli olarak tüketmek diyabet gibi kronik hastalıklara yakalanma riskinizi artırabilir.

PUDİNG

Uzmanlar 1/2 fincan hazır puding karışımının 430 mg sodyum içerdiğini bildiriyor. Hazır pudingten sodyumu azaltmanın bazı yolları, katkısız kuru puding karışımı kullanmaktır. Tuz ilave edin ve kendi doğal aromalarınızı ekleyin.

LAVAŞ

Ekmek, lavaş ve tortilla yüksek sodyum içerebilir. Örneğin Tortilla, tek porsiyon başına 320 mg sodyum içerir.

DOMATES SUYU

Domates likopen, potasyum ve folat nedeniyle kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilirken, domates suyuna eklenen sodyum damarları daraltabilir ve kan basıncında artışa neden olabilir. edin.

DONDURULMUŞ YİYECEKLER

Birçok hazır yemek, yüksek tansiyona katkıda bulunabilecek çok yüksek miktarda sodyum içerir. Sadece bu da değil, genellikle kalp hastalığına yol açabilecek şekilde vitamin ve mineral bakımından düşük ve doymuş yağ oranı yüksektir.

YÜKSEK TANSİYON RİSKLERİ

Kalp krizi veya felç

Anevrizma

Kalp yetmezliği

Böbrekler ve gözlerdeki kan damarlarının zayıflaması

Metabolik sendrom

Hafıza problemleri

Demans