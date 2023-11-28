Bol köpüklü okkalı Türk kahvesinin büyük sırrı ortaya çıktı. Köpüksüz kahve yapmak tarihe karışacak

Fiyatı sürekli artmasına rağmen Türk kahvesinin tüketiminde düşme henüz yaşanmadı. Türk insanı bazı şeylerden vazgeçebiliyor ama kahve zevkinden taviz vermiyor. Hele hele bol köpüklü Türk kahvesini bitirdikten sonra fal kapatmak da olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır.

Türk kahvesi tüketmek sağlığımız için de çok önemlidir. Özellikle alzheimer ve parkinson hastalığına iyi gelen Türk kahvesi kolesterolü düşürüp, depresyonu da iyileştiriyor.

İşte bol köpüklü Türk kahvesi yapmanın püf noktalarını sizler için sıralayalım.

Olmazsa olmazımız Türk kahvesinin taze olmasıdır. Kilo ile ya da gramlık olarak kese kağıdına doldurulan Türk kahvesi bir kaç gün içinde bayatlar. Bunun önüne geçmek için kahvenin hava ile temasını kesecek vakumlu kaplarda muhafaza altına almanızdır. Bu dediğimiz kahvenin vakumlu poşetini açtığınız kahve içinde geçerlidir.

SUYUN KALİTESİ ÖNEMLİ

En önemli ikinci unsur ise kahvenin yapacağımız suyun kalitesidir. Asla ve asla musluk suyu kullanmayın. Musluk suyu kireçli ve klorlu olur. Kahvenin tadını klorlu ve kireçli su bozar. Ya arıtma suyunu ya da satın alacağınız suyu tercih edin. Kahvenin aromatik yapısını ve kokusunu almanızda suyun önemi çok büyüktür. Ve kahveyi kesinlikle sıcak suyla yapmayın.

Bir başka hayati öneme sahip etken ise su ve şeker seviyesinin kahveyle doğru bir birleşim oluşturmasıdır. Su oranı kahveden fazla olduğunda kahve köpüksüz olacaktır.

Bu oranı tutturmak da çok basittir. 1 fincan kahve için 1 fincan su ve tercihe bağlı olarak 1 tatlı kaşığı şeker kullanılmalıdır. Aynı işlemi kahve yapacağınız fincan sayısına göre çoğaltabilirsiniz.

KISIK ATEŞİN ÖNEMİ

Türk kahvelerini genellikle hemen hemen her evde bulunan kahve makineleri ile hızlıca yapmayı tercih ediyoruz. Ancak bir kafede ya da restorantta söyleyeceğiniz kahve makineyle yapılmaz. Buradaki kahveyi yapan kişi kahveyi kısık ateşte yavaş yavaş pişirir.

Çünkü kahve yavaş yavaş piştiğinde hem daha lezzetli hem de daha köpüklü olur. Genellikle kahve, su ve şeker cezveye koyulduktan sonra birbiriyle daha iyi karışması için karıştırılır. Ancak bu işlem kahvenin köpüklü olmasını engelliyor.

Cezveyi ocağa koymadan önce malzemelerin birbirine iyice karışabilmesi için 40 saniye kadar karıştırmanız çok önemlidir. Kahveniz kısık ateşte pişmeye devam ederken oluşan köpük karıştırılmamalıdır.

SAKIN TAŞIRMAYIN

Kahveyi fincana dökerken pişen kahvenin tamamen taşmasını beklemek hataların en büyüğüdür. Kahvenin ocakta kaldığı süreyi ayarladığınızda daha köpüklü bir kahve yapmak mümkün olacaktır.

Cezveyinin içindeki kahve hafif kabardığında köpüğü üzerinden alın. Ardından cezveyi tekrar ocağa koyup bekleterek daha köpüklü olmasını sağlayabilirsiniz.

Kahveyi fincana koyarken fincan kenarından dikkatlice dökmeniz gerekiyor. Hızlı bir şekilde dökmeye çalıştığınızda köpük dağılarak yok olabilir. Bu püf noktalara dikkat ederek bol köpüklü bir Türk kahvesi hazırlayabilirsiniz.

OKKALI KAHVE NE DEMEK

Okka ülkemizde kullanılan eski ağırlık birimlerinden biridir. Okkalı kahve ise büyük fincanda ikram edilen bol kahve için kullanılır.