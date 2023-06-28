Bolu’da alev alev yanan otomobil hurdaya döndü

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde elektrik aksamından kaynaklı alev alan otomobil küle döndü.

Bolu’da alev alev yanan otomobil hurdaya döndü

Yangın, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde, Dörtdivan ilçesi mevkiinde, Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden H.S. yönetimindeki 34 HS 0101 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

aw924475-01.jpgAracından dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü otomobili emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerinde Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri aracın motor kısmından yükselen alevlere müdahale etti.

aw924475-02.jpg İtfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Ekipler, alevlerin otomobilin elektrik aksamından kaynaklı olduğunu belirledi. Olayda sürücü yara almadan kurtulurken, aracın ön kısmı hurdaya döndü. (İHA)

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