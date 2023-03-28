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Boluspor-Samsunspor maçından sonra olay çıktı. Yöneticiler birbirine girdi

Boluspor ile Samsunspor arasında oynanan maçtan sonra iki kulübün yöneticileri arasında kavga çıktı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 19:50
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Bolu'da büyük olaylar

Boluspor-Samsunspor maçından sonra olay çıktı. Yöneticiler birbirine girdi
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Samsunspor'un deplasmanda Boluspor'u yendiği maçtan sonra ortalık karıştı.

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Yılport Samsunsporlu futbolcular ile bazı yöneticiler, İl Spor Güvenlik Kurulu kararına istinaden maça alınmayan Samsunspor taraftarları nedeniyle boş olan deplasman tribününe çıkarak fotoğraf çektirdi. Bunun üzerine Dyorex Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak ve takım yöneticileri, sahaya inerek Samsunspor cephesine tepki gösterdi. Daha sonra Samsunsporlu yöneticiler ile Boluspor yöneticileri arasında arbede yaşandı.

Sahada başlayan arbede daha sonra tribünlere ve stadyum dışına da sıçradı. Stadyum dışında rakip takımın yönetici ve futbolcularına tepki gösteren Boluspor taraftarına polis müdahale etti. İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, stadyuma gelerek Abak ile görüştü. Görüşmenin ardından Abak'ın girişimleriyle taraftar, stadyum çevresinden uzaklaştı.

Sonrasında gerginlik saha dışına taştı. Stadyum dışında rakip takımın yönetici ve futbolcularına tepki gösteren Boluspor taraftarına polis müdahale etti. (AA)

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