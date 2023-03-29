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Samsunspor şampiyonluğa koşuyor. 19 maçtır kaybetmiyor

Spor Toto 1. Lig’in lideri Samsunspor, ligde 19 maçtır kaybetmiyor. Söz konusu maçlarda14 galibiyet ve 5 beraberlik alan Karadeniz temsilcisi adım adım şampiyonluğa doğru ilerliyor.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 10:10
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19 maçtır kaybetmeyen lider: Samsunspor

Samsunspor şampiyonluğa koşuyor. 19 maçtır kaybetmiyor
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Samsunspor, Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Boluspor’u 5-1 mağlup etti.

Samsun temsilcisi, ligdeki son yenilgisini ligin 8. haftasında 15 Ekim 2022’de Altınordu deplasmanında 2-1'lik skorla almıştı. Kırmızı-beyazlılar, daha sonra çıktığı 19 maçta da kaybetmedi. Samsunspor, bu süreçte Pendikspor, Göztepe, Tuzlaspor, Denizlispor, Adanaspor, Altay, Eyüpspor, Erzurumspor FK, Çaykur Rizespor, Sakaryaspor, Bandırmaspor, Gençlerbirliği, Altınordu ve Boluspor müsabakalarında 3 puanı hanesine yazdırdı. Samsun ekibi; Boluspor, Ankara Keçiörengücü, Yeni Malatyaspor, Bodrumspor ve Manisa FK ile de berabere kaldı.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde 29. hafta itibariyle ligde zirvede yer alan Samsunspor, gelecek haftalarda sahasında Pendikspor, Tuzlaspor, Ankara Keçiörengücü ve Bodrumspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar, deplasmanda ise Göztepe ve Denizlispor’a karşı mücadele verecek. Samsunspor, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor deplasmanlarındaki maçlardan ise 3-0 hükmen galip sayılacak.

Ligde 28 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Samsunspor, 60 puan ile ligin zirvesinde yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar bir sonraki maçını 1 Nisan Cumartesi günü saat 20.30’da 19 Mayıs Stadyumu’nda Pendikspor’a karşı oynayacak. (İHA)

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