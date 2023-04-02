Samsunspor'u kim durduracak? Seri 20 maça çıktı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı
En son 15 Ekim 2022'de Altınordu'ya 2-1 yenilen Samsunspor, o günden beri bileği bükülmüyor.
Söz konusu karşılaşmalarda 15 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 50 puan toplamayı başardı.
Samsunspor ligde sadece 2 kez kaybetti.
EN SKORER TAKIM
Lider, ligde attığı 57 golle ligin en skorer takımı konumunda bulunuyor.
EROĞLU YÖNETİMİNDE 23 MAÇTA SADECE 1 KEZ YENİLDİ
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde 23 maça çıkan Samsunspor, sadece 1 mağlubiyet aldı.
Eroğlu, maç başına yaklaşık 2,35 puan ortalaması yakaladı.
EN GOLCÜ OYUNCULAR
Kırmızı-beyazlı ekibin hücum oyuncularından Douglas Tangue 14, Gaetan Laura 11 ve Ahmet Sağat da 6 gol atarak takıma toplam 31 golde katkı sağladı.
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