Samsunspor'u kim durduracak? Seri 20 maça çıktı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

En son 15 Ekim 2022'de Altınordu'ya 2-1 yenilen Samsunspor, o günden beri bileği bükülmüyor.

Söz konusu karşılaşmalarda 15 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 50 puan toplamayı başardı.

Samsunspor ligde sadece 2 kez kaybetti.

EN SKORER TAKIM

Lider, ligde attığı 57 golle ligin en skorer takımı konumunda bulunuyor.

EROĞLU YÖNETİMİNDE 23 MAÇTA SADECE 1 KEZ YENİLDİ

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde 23 maça çıkan Samsunspor, sadece 1 mağlubiyet aldı.

Eroğlu, maç başına yaklaşık 2,35 puan ortalaması yakaladı.

EN GOLCÜ OYUNCULAR

Kırmızı-beyazlı ekibin hücum oyuncularından Douglas Tangue 14, Gaetan Laura 11 ve Ahmet Sağat da 6 gol atarak takıma toplam 31 golde katkı sağladı.