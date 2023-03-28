6 gollü çılgın maç. Tanque hat-trick yaptı Samsunspor sonradan açıldı

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasının açılış maçında lider Samsunspor, Boluspor deplasmanına çıktı.

Eyüpspor ile puan farkının 4'e çıkmasının ardından Samsunspor'un farklı bir motivasyon ile sahaya çıkması bekleniyordu ancak ilk golü 8. dakikada kalesinde gördü.

BOLUSPOR ÖNE GEÇTİ

Maçın henüz başında Boluspor golü buldu.

8. dakikada Gökhan Alsan sağ kanattan gelen ortaya iyi bir kafa vuruşu yaptı ve topu ağlara yolladı.

Boluspor attığı golün ardından ikinci golü de bulmak istedi. Yaptıkları ataklarla Samsunspor defansında zor anlar yaşattı.

Oyunda tansiyon ara ara yükseldi.

Maçın hareketliliği futbolculara da yansıdı. Samsunspor ilk yarının ortalarında baskısını arttırdı.

BENNASSER DEVAM EDEMEDİ

Samsunspor'da Bennasser şoku yaşandı. Sakatlandı ve kendini denedi ancak daha sonrasında Faslı oyuncu kendini yere bıraktı.

Bennasser yerini Emre Gültekin'e bıraktı.

ÇAĞLAR AKBABA'DAN HARİKA KURTARIŞ

İlk yarının son dakikalarında Samsunspor, korner kazandı. Uzaklaşmayan topta kale ağzında Douglas Tanque'nin kafa vuruşunu Çağlar Akbaba harika çıkardı.

Yakın mesafeden yapılan bu kurtarış, tribünleri de ayağa kaldırdı.

BU SEFER HIZLI BAŞLAYAN SAMSUNSPOR

İkinci yarıya hızlı başlayan takım Samsunspor oldu.

Fofana'nın güzel pasıyla karşı karşıya kalan Tanque, 47. dakikada topu ağlara gönderdi ve skoru eşitledi.

KIRMIZI KART, PENALTI VE GOL

Bu golün 5 dakika sonrası Samsunspor penaltı kazandı.

Hakan Bilgiç elle oynama sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Topun başına geçen Tanque, 53'te Samsunspor'u öne geçirdi.

TANQUE'DEN HAT-TRICK

61. dakikada Samsunspor'un kullandığı köşe vuruşunda yapılan ortaya iyi yükselen Douglas Tanque, topu ağlara gönderdi ve hat-trick yaptı.

TOMANE BOLU'YU DÖRTLEDİ

Samsunspor coştu bir kere. Devamını da getirdi.

Oyuna 72'de dahil olan Tomane, 74. dakikada topu ağlara gönderdi.

Tanque yerine oyuna girdi ve Tanque'nin yokluğunu aratmadı.

SAMSUNSPOR DURMAK BİLMİYOR

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Samsunspor, mücadelede 5. golü Soner Aydoğdu ile kaydetti.

84. dakikada fark 4'e çıktı.

LİDER HATA YAPMADI

Samsunspor, mücadelede 1-0 geriye düşse de şampiyon gibi oynadı ve şampiyon gibi kazandı.

5-1'lik galibiyet sonrası Samsun ekibi puanını 60 yaptı.

Boluspor 41 puanda 9. sırada kaldı.