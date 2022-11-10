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Çorbacıda tartışınca kurşun yağdırdı

Bolu’da gece saatlerinde çorbacıda tartıştığı M.Ş.’yi yanında bulunan silahla bacağından yaralayan U.B. olay yerinden kaçtı. Ekipler U.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 13:02
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Bolu'da çorbacıda tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı

Çorbacıda tartışınca kurşun yağdırdı
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Bolu'da gece saatlerinde çorbacıya giden M.Ş ile U.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından U.B., yanında bulunan silahla M.Ş’ye arka arkaya ateş etti. Her iki bacağına 4 kurşun isabet eden M.Ş, kanlar içerisinde yede kalırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbarlar üzerine olay yerine polis ve sağlık sevk edildi. Bacağından yaralanan M.Ş., sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilirken, olay yeri inceleme ve cinayet büro amirliği ekipleri iş yerinde inceleme yaptı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Kaynak: İHA)

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