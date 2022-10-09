Kız arkadaşıyla arabada yemek yiyordu. Acemi polis 17 yaşındaki gence kurşun yağdırdı

ABD'nin Teksas eyaletinde görev yapan polis memuru, otoparktaki aracında hamburger yiyen genci, dışarı çıkması talimatına uymaması üzerine silahıyla vurarak yaraladı.

San Antonio Polis Departmanından yapılan açıklamada, görevinin 7. ayında olan ve henüz deneme sürecini geçememiş Brennand'ın, başka bir şikayet üzerine bir fast-food restoranına gittiği, ancak çalıntı olduğunu düşündüğü araca yönelerek herhangi bir açıklama yapmaksızın arabasının içinde oturan Cantu'dan dışarı çıkmasını istediği ve söyleneni yerine getirmeyen şüpheli gence ateş açtığı belirtildi.

GÖREVDEN ATILDI

Polis Departmanı yetkilisi Alyssa Campos videolu açıklamasında, polisin bu davranışının doğru olmadığı, vücut kamerasındaki kayıtların incelendikten sonra kendisinin görevden atıldığı bilgisini paylaştı. Polisin paylaştığı görüntülerde, acemi polis memurunun araçta bulunan kız arkadaşıyla birlikte kaçmaya çalışan Cantu'ya önce 6 sonra tekrar 4 el ateş ettiği görüldü.

Aracının içinde birden fazla kurşunla yaralanan gencin hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi. (AA / Dailymail)