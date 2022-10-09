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  • Kız arkadaşıyla arabada yemek yiyordu. Acemi polis 17 yaşındaki gence kurşun yağdırdı

Kız arkadaşıyla arabada yemek yiyordu. Acemi polis 17 yaşındaki gence kurşun yağdırdı

Polis memuru James Brennand, park halindeki aracında hamburger yiyen Eric Cantu'nun arabasından inmesini istedi. Gencin polisin verdiği talimatı yerine getirmeyerek aracını geri vitese takması üzerine Brennand, defalarca ateş ederek 17 yaşındaki genci vücudunun değişik yerlerinden yaraladı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 23:56
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ABDnin Teksas eyaletinde görevli acemi polis memuru arabada yemek yiyen gence kurşun yağdırdı

Kız arkadaşıyla arabada yemek yiyordu. Acemi polis 17 yaşındaki gence kurşun yağdırdı
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ABD'nin Teksas eyaletinde görev yapan polis memuru, otoparktaki aracında hamburger yiyen genci, dışarı çıkması talimatına uymaması üzerine silahıyla vurarak yaraladı.

San Antonio Polis Departmanından yapılan açıklamada, görevinin 7. ayında olan ve henüz deneme sürecini geçememiş Brennand'ın, başka bir şikayet üzerine bir fast-food restoranına gittiği, ancak çalıntı olduğunu düşündüğü araca yönelerek herhangi bir açıklama yapmaksızın arabasının içinde oturan Cantu'dan dışarı çıkmasını istediği ve söyleneni yerine getirmeyen şüpheli gence ateş açtığı belirtildi.

GÖREVDEN ATILDI

Polis Departmanı yetkilisi Alyssa Campos videolu açıklamasında, polisin bu davranışının doğru olmadığı, vücut kamerasındaki kayıtların incelendikten sonra kendisinin görevden atıldığı bilgisini paylaştı. Polisin paylaştığı görüntülerde, acemi polis memurunun araçta bulunan kız arkadaşıyla birlikte kaçmaya çalışan Cantu'ya önce 6 sonra tekrar 4 el ateş ettiği görüldü.

Aracının içinde birden fazla kurşunla yaralanan gencin hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi. (AA / Dailymail)

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selo sanane
9.10.2022 00:05
kurşunlu değil ama benzer olay başıma geldi. galeria park alanında kız ark. ile hamburger yiyordum. bi anda kapı zorlandı. baktım polis çıkın dışarı üzerinizi arayacğız diyor. güvenliğimiz içinmiş...  
 
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