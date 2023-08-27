Bolu'da feci kaza

Bolu’da D-100 karayolunda alkollü traktör sürücüsü ters yöne girerek otomobil ile çarpıştı.

KAYNAK: İHA
Bolu'da feci kaza

Kaza, D-100 karayolunda Vakıf Geçitveren köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolunda Ankara istikametine ters yönden giren ve alkollü olduğu öğrenilen Abdullah Özdemir idaresindeki 14 AAN 095 plakalı traktör, Ankara istikametine seyreden S.I. yönetimindeki 14 DU 111 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü S.I. yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

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Kazanın olduğu anlarda İstanbul istikametine seyreden meraklı sürücüler zincirleme kazaya neden oldu. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada ise yaralanan olmadı.

Traktörün kafa kafaya çarpıştığı otomobilin sürücüsü S.I.’nın yardımına kazayı gören sivil sağlıkçı ve vatandaşlar yetişti. Yaralının olay yerinde sağlık kontrollerini yaparak içini rahatlatan sivil sağlıkçı ekipler gelene kadar S.I’nın başından ayrılmadı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralı S.I. ambulansa bindirilerek, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Konuşmakta zorluk çeken ve alkollü olan traktör sürücüsü Abdullah Özdemir ise tedbir amaçlı başka bir ambulansla hastaneye götürüldü.

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