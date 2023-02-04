4 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Meteoroloji 21 ilin ismini tek tek saydı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 21 il için kar yağışı uyarısında bulundu.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 16:50
Takip Et

Meteoroloji 21 ilin ismini tek tek sayarak uyardı

Meteoroloji 21 ilin ismini tek tek saydı
+
Aa
-

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerine kadar Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in batısı, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak; iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin edilen yağışların, Güneydoğu Anadolu’da yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

KAR YAĞIŞI BEKLEYEN İLLER

EDİRNE 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) aralıklı yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

İSTANBUL 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DENİZLİ 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KÜTAHYA -6°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

ADANA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

HATAY 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MERSİN 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ANKARA -4°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR -6°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri bu akşam kar yağışlı

KONYA -3°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

BOLU -5°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı

DÜZCE -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AMASYA 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT -4°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA -9°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) kar yağışlı

DİYARBAKIR -2°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Kar yağışlarının yer yer yoğun olması bekleniyor.

GAZİANTEP -1°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışlı

SİİRT -5°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı. Yükseklerinde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

ŞANLIURFA 2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
1
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
2
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
3
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
4
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
﻿Galatasaray'dan bir açıklama daha. Tam da gece yarısı
5
﻿Galatasaray'dan bir açıklama daha. Tam da gece yarısı
﻿Galatasaray'dan bir açıklama daha. Tam da gece yarısı
﻿Akit’ten kovulan Mehmet Özmen olay yaratacak açıklamalar yaptı. Erdoğan'ı özel olarak etiketledi
6
﻿Akit’ten kovulan Mehmet Özmen olay yaratacak açıklamalar yaptı. Erdoğan'ı özel olarak etiketledi
﻿Akit’ten kovulan Mehmet Özmen olay yaratacak açıklamalar yaptı. Erdoğan'ı özel olarak etiketledi
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için üç farklı seçim senaryosu. AKP kazanırsa dolarda ne olacağını açıkladı
7
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için üç farklı seçim senaryosu. AKP kazanırsa dolarda ne olacağını açıkladı
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için üç farklı seçim senaryosu. AKP kazanırsa dolarda ne olacağını açıkladı
﻿Soğutucuya tutunarak hayatta kalmaya çalıştılar
﻿Soğutucuya tutunarak hayatta kalmaya çalıştılar
﻿Soğutucuya tutunarak hayatta kalmaya çalıştılar
﻿ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
﻿ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
﻿ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
﻿Güney Koreli turistleri jandarma kurtardı
﻿Güney Koreli turistleri jandarma kurtardı
﻿Güney Koreli turistleri jandarma kurtardı
﻿Seks kaset kumpasında gerekçeli karar
﻿Seks kaset kumpasında gerekçeli karar
﻿Seks kaset kumpasında gerekçeli karar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.