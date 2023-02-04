Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu

Hava Forum’un aktardığına göre; İstanbul’da pazar gününden itibaren 3-4 gün boyunca çok zorlu hava şartları olacak.

Pazar öğlene doğru Karadeniz siklonu döne döne ve İstanbul’a yaklaşacak ve kuvvetli yağış ve fırtınaya neden olacak.

Hava Forum, “Moto kuryeler araçlar uçaklar için tedbirler alınmalı. Büyük problemler yaşanır. Ağaç ve çatı altında arabanızı bırakmayın. Fırtına boyunca zorunlu kalmadıkça yürümeyin. İstanbul açığında dalga boyu tam 6 metreyi bulabilir. Gemide olanlar çok dikkatli olmalı.” diyerek uyardı.

“PAZAR AKŞAMI YAĞMUR KARA DÖNÜŞECEK”

Yağmur, pazar akşama doğru İstanbul'da kara dönecek. Karadeniz'in sıcak suyunu taşıyan siklonun gece saatlerinde İstanbul'a girmesiyle sıcaklığın biraz artma ve yağışın alçaklarda 6-8 saat yağmura dönme riski var.

Silivri Çatalca taraflarında kar kalınlığı 30- 50 santimetrelere ulaşabilir.