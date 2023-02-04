4 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu

Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu

Karadeniz’den İstanbul’a doğru yaklaşan rüzgar girdapları Pazar günü öğlen saatlerinde İstanbul’a gelecek. Hava şartları 3-4 gün boyunca çok zorlu olacak. Uzmanlar, moto kuryeler, araçlar ve uçaklar için tedbir alınması için uyardı.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 15:42
Takip Et

Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. İstanbul'da karın saati belli oldu

Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
+
Aa
-

Hava Forum’un aktardığına göre; İstanbul’da pazar gününden itibaren 3-4 gün boyunca çok zorlu hava şartları olacak.

Pazar öğlene doğru Karadeniz siklonu döne döne ve İstanbul’a yaklaşacak ve kuvvetli yağış ve fırtınaya neden olacak.

Hava Forum, “Moto kuryeler araçlar uçaklar için tedbirler alınmalı. Büyük problemler yaşanır. Ağaç ve çatı altında arabanızı bırakmayın. Fırtına boyunca zorunlu kalmadıkça yürümeyin. İstanbul açığında dalga boyu tam 6 metreyi bulabilir. Gemide olanlar çok dikkatli olmalı.” diyerek uyardı.

“PAZAR AKŞAMI YAĞMUR KARA DÖNÜŞECEK”

Yağmur, pazar akşama doğru İstanbul'da kara dönecek. Karadeniz'in sıcak suyunu taşıyan siklonun gece saatlerinde İstanbul'a girmesiyle sıcaklığın biraz artma ve yağışın alçaklarda 6-8 saat yağmura dönme riski var.

Silivri Çatalca taraflarında kar kalınlığı 30- 50 santimetrelere ulaşabilir.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
1
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
2
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
3
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Galatasaray'dan bir açıklama daha. Tam da gece yarısı
4
﻿Galatasaray'dan bir açıklama daha. Tam da gece yarısı
﻿Galatasaray'dan bir açıklama daha. Tam da gece yarısı
﻿Akit’ten kovulan Mehmet Özmen olay yaratacak açıklamalar yaptı. Erdoğan'ı özel olarak etiketledi
5
﻿Akit’ten kovulan Mehmet Özmen olay yaratacak açıklamalar yaptı. Erdoğan'ı özel olarak etiketledi
﻿Akit’ten kovulan Mehmet Özmen olay yaratacak açıklamalar yaptı. Erdoğan'ı özel olarak etiketledi
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için üç farklı seçim senaryosu. AKP kazanırsa dolarda ne olacağını açıkladı
6
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için üç farklı seçim senaryosu. AKP kazanırsa dolarda ne olacağını açıkladı
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için üç farklı seçim senaryosu. AKP kazanırsa dolarda ne olacağını açıkladı
﻿ABD'den Soylu'ya yanıt geldi. ABD Büyükelçisi’ne “Pis ellerini Türkiye’den çek” diye seslenmişti
7
﻿ABD'den Soylu'ya yanıt geldi. ABD Büyükelçisi’ne “Pis ellerini Türkiye’den çek” diye seslenmişti
﻿ABD'den Soylu'ya yanıt geldi. ABD Büyükelçisi’ne “Pis ellerini Türkiye’den çek” diye seslenmişti
﻿Tekirdağ Çerkezköy’de icradan satılık daire
﻿Tekirdağ Çerkezköy’de icradan satılık daire
﻿Tekirdağ Çerkezköy’de icradan satılık daire
﻿Mersin Erdemli’de icradan satılık tarla ve mesken
﻿Mersin Erdemli’de icradan satılık tarla ve mesken
﻿Mersin Erdemli’de icradan satılık tarla ve mesken
﻿Şişecam'dan 95,3 Milyar liralık net satış
﻿Şişecam'dan 95,3 Milyar liralık net satış
﻿Şişecam'dan 95,3 Milyar liralık net satış
﻿Buz gibi havada soyunup güreş tuttular
﻿Buz gibi havada soyunup güreş tuttular
﻿Buz gibi havada soyunup güreş tuttular
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.