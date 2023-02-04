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Karın kaç gün yağacağı belli oldu. İstanbul böyle olacak

İstanbul pazar günü Sibirya kökenli soğuk havanın etkisine girecek İstanbul’da, şiddetli kar yağışı cuma gününe kadar sürecek. Fırtına ile birlikte yağacak kar yağışı nedeniyle okulların açılması ertelenebilir.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 16:43
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İstanbul böyle olacak

Karın kaç gün yağacağı belli oldu. İstanbul böyle olacak
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Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul’un, Pazar günü Sibirya kökenli soğuk havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (İBB AKOM) verilerine göre soğuk hava, kuzeyli rüzgarların 60-80 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. 

Soğuk hava nedeni ile 5-7 derece civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine (-1, 3 derece) gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Pazar günü şehir merkezinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların, kuzey ve yüksek kesimlerde (Çatalca, Arnavutköy, Çekmeköy, Beykoz, Şile, Aydos) kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra il genelinde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olmaya devam etmesi öngörülüyor.

İSTANBUL BUZ KESECEK

Cuma günü sabah saatlerine kadar İstanbul üzerinde etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların yer yer 0 derece ve altına gerileyebileceği, beraberinde buzlanma ve don olayları ile birlikte kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.

23 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili 3 Şubat 2023'te sona erecek ve okullar 6 Şubat 2023 Pazartesi günü açılacak. Ancak beklenen fırtına ile birlikte yağacak kar nedeniyle okulların açılmasının ertelenebileceği ileri sürüldü.

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Lanet olsun
4.02.2023 17:36
Valilikten tek bir aciklama uyarı yok.bekliyirlar.istanbullu perişan olsun.ekrem başkan suclansin .  
 
cem yağcı
4.02.2023 17:10
Fekaket tellallığı yapıp durmayın, barajlar kurudu,o karın yağmurun her damlasına ihtiyaç varken saçma sapan gergin haberler yapıp duruyorsunuz...  
 
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