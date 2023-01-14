﻿Otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uygulamada, bir yolcu otobüsü durduruldu.
Bir yolcunun üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 956 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.
Ekipler tarafından gözaltına alınan M.C.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuştu (AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.