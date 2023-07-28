Bolu'da orman yangını. İstanbul ve Bursa'dan destek geldi

Bolu 'nun Göynük ilçesinde dün öğleden sonra yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Aşağıkınık köyü mevkisindeki yangın bölgesinin eğimli olması nedeniyle yangına karadan müdahalenin zor olduğu bildirildi. Yangını kontrol altına almak için yürütülen çalışmalara helikopterle destek veriliyor.

Yangına, İstanbul ve Bursa'dan gelen 2 yangın söndürme helikopteri, 5 iş makinesi, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 20 ilk müdahale aracı ve aralarında köylülerin de bulunduğu 120 kişiyle müdahale ediliyor.