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Bolu’da yolcu otobüsünde 3 kişinin valizinden uyuşturucu çıktı

Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde iki ayrı yolcu otobüsünde valizlere gizlenmiş halde toplam 838 gram esrar ve 1 gram eroin ele geçirildi. Valizlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 17:11
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Bolu’da yolcu otobüsünde 3 kişinin valizinden uyuşturucu çıktı

Bolu’da yolcu otobüsünde 3 kişinin valizinden uyuşturucu çıktı
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Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dörtdivan ilçesi Anadolu Otoyolu mevkiinde yolcu otobüslerine yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimler çerçevesinde iki ayrı yolcu otobüsü durduruldu. Narkotik köpeğinin 3 yolcuya ait valizlere tepki vermesi üzerine detaylı arama gerçekleştirildi. 3 ayrı yolcuya ait valizlerde gizlenmiş halde toplam 838 gram esrar ve 1 gram eroin ele geçirildi. Konu ile alakalı olarak 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

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