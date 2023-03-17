ASELSAN Genel Müdürü’nden ‘S-400’ çıkışı: İhtiyacımız yok

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 savunma sistemleri Ankara-Washington hattında Donald Trump döneminde olduğu gibi Joe Biden döneminde de en büyük sorun başlığı olmaya devam ediyor.

Ancak Ankara’dan ABD basınına yansıyan haberin bu gerilimin düşmesini sağlayabileceği belirtildi.

Bloomberg’ün haberine göre; ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, Türkiye’nin kendi hava savunma sistemlerini yaptığını hatırlatarak “S-300’lere, S-400’lere ihtiyacımız yok. Onlara ihtiyacı ortadan kaldırıyoruz. Bu bizim görevimiz” dedi.

“TÜRKİYE 47 MİLYAR LİRA ÖDEDİ”

Toplam maliyeti 2,5 milyar doları (47 milyar 500 bin lira) bulan S-400’ler için Türkiye yüzde 45 peşin ödemişti. Yani 1 milyar 125 milyon dolar (21 milyar 375 milyon lira). Dahası, Türkiye’nin Rusya’dan S-400’ler satın alması, ABD ile ilişkilerin gerilmesine yol açmıştı. ABD, Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında S-400 aldığı için Türkiye’ye yaptırım uygulamış ve F-35 programından çıkarmıştı. Türkiye F-35’ler için 1,25 milyar dolar (23 milyar 750 bin TL) ödemişti.

“TÜRKİYE KRİZİ TIRMANDIRMAMAK İÇİN İSTEMLERİ AKTİVE ETMEDİ”

Türkiye Washington’la herhangi bir gerilimi önlemek için bugüne kadar S-400’leri aktive etmedi. Gelinen noktada ASELSAN Genel Müdürü Görgün, Türkiye’nin Siper füze savunma sistemi projesini anlatarak Türkiye’nin artık Rus yapımı hava savunma sistemlerine ihtiyacı olmadığını söyledi. Diken’in aktardığına göre Görgün’ün açıklamasına göre Siper testlerinde 100 km (60 mil) uzaklıktaki hedefler vuruldu.

Öte yandan haberde bu açıklamanın ‘Washington tarafından memnuniyetle karşılanabileceğini’ belirtti.