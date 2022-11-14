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Bombalı saldırının ardından İstiklal Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı

6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin ise yaralandığı Türkiye'yi yasa boğan Taksim saldırısı sonrası İstiklal Caddesi boylu boyunca Türk bayraklarıyla donatıldı. Cadde üzerine toplam bin 200 bayrak asılacağı öğrenildi.

Galeri Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 14:20
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Bombalı saldırının ardından İstiklal Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı

İstanbul'un kalbi İstiklal Caddesi, 13 Kasım Pazar akşamı yaşanan terör saldırısının ardından bugün Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı.

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Bombalı saldırının ardından İstiklal Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı

Taksim Meydan'dan tünele kadar cadde üzerine toplam bin 200 bayrak asılacağı öğrenildi.

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Bombalı saldırının ardından İstiklal Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİTaksim, İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım saat 16.20'de patlama meydana geldi. Bombanın neden olduğu belirtilen patlamada 6 kişi öldü, 2'si ağır 81 kişi yaralandı. Bombayı kadın teröristin bıraktığı belirlendi.Şüphelinin Suriye uyruklu Ahlam ALBASHIR (23) olduğu, Türkiye'ye Afrin üzerinden giriş yaptığı açıklandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerini şöyle açıkladı: “Arzu Özsoy İstanbul 1984 doğumlu ve kızı Yağmur Uçar Ereğli 2007 doğumlu, Yusuf Meydan Palu 1988 doğumlu, Ecrin Meydan Seyhan 2013 doğumlu, Adem Topkara Gümüşhane 1982 ve eşi Mukaddes Topkara Rize 1985 doğumlu.”

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