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Patrik Bartholomeos'tan İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin taziye mesajı

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Beyoğlu'ndaki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 16:30
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Fener Rum Patriği Bartholomeos Beyoğlu'ndaki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı

Patrik Bartholomeos'tan İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin taziye mesajı
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Patrikhane tarafından yapılan açıklamada, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı dilenirken, dayanışma mesajı verildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya hitaben paylaşılan mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın Valimiz, Taksim'de dün yaşanan vahşi terör saldırısı karşısında derin üzüntümüzü dile getirmek isteriz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Halkımızın başı sağ olsun. Kilisemizin kadim geleneği olarak ayinlerimizde her zaman, devletin bekası, halkın birliği, huzuru ve refahı için dua etmekteyiz. Her şeyin hakimi olan yüce Tanrı'dan, terörden büyük zarar gören ülkemizi ve halkımızı korumasını niyaz etmekteyiz. Bu vesileyle, Allah'ın, yüksek sorumluluk gerektiren görevinizin ifasında güç ve sağlık ihsan etmesini temenni ederiz. Hayır dualarımızla."

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