Ünlü gazeteciden Süleyman Soylu'yu kızdıracak sözler. “Bir ülkeye 8-12 milyon sığınmacı soktunuz. PKK’lı teröristinlerin ayakkabı numarasını ve göz rengini bilseniz ne olur

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin olarak, "Bu son derece karanlık, amacı son derece belirsiz, serseri mayın gibi bir eylem. Ama mutlaka bir arka planı, bir hesabı var. Fazlasını yazmak pek mümkün değil. Ben Abdülkadir Selvi gibi 2015 ve 2016'daki terör dalgasını işaret edecek kadar bilgi sahibi ve cüretkar değilim" yorumunu yaptı.

Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Eylemin amacı ya da kimin için yapıldığı belirsiz ama bir şey çok açık belli. Bir ülkeye kimine göre 8, kimine göre 12 milyon kişiyi kontrolsüzce sokarsanız isterseniz PKK’daki her teröristin 'ayakkabı numarasını' ve hatta göz rengini bilin böyle eylemleri engelleyemezsiniz.

Uluslararası mafyanın merkez üssü yaptığı, IŞİD yöneticilerinin Şişli’nin göbeğinde yol kesip, adam öldürüp kadın kaçırdığı, adında İslam olan örgütlerin seks hesaplaşmaları yaptığı bir alanda, dua etmemiz gereken şey şimdilik sadece bir bombanın patlamış olmasıdır. Türkiye’yi Ortadoğu’nun ve hatta Orta Asya’nın çöplüğüne çevirdiğiniz zaman, o çöplükte her şey olur."

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ ŞÖYLE;

İstiklal Caddesi'ndeki patlama nedeniyle 1984 İstanbul doğumlu Arzu Özsoy ve 2007 Ereğli doğumlu kızı Yağmur Uçar, 1988 Palu doğumlu Yusuf Meydan, 2013 Seyhan doğumlu Ecrin Meydan, 1982 Gümüşhane doğumlu Adem Topkara ile 1995 Rize doğumlu eşi Mukaddes Elif Topkara’nın hayatını kaybetmişti.