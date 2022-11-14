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Siber güvenlik uzmanlarından korkutan uyarı. VPN kullanıcılarını bekleyen büyük tehlike

Sosyal medya engellenince tüm kullanıcılar VPN'e sarılmıştı. Siber güvenlk uzmanları VPN ile ilgili korkutan uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 18:35
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Sosyal medya engellenince tüm kullanıcılar VPN'e sarılmıştı. Siber güvenlk uzmanları VPN ile ilgili korkutan uyarılarda bulundu

Siber güvenlik uzmanlarından korkutan uyarı. VPN kullanıcılarını bekleyen büyük tehlike
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İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından sosyal medyaya erişim kısıtlaması gelince birçok kullanıcı VPN'e yöneldi.

VPN'lere yönelik saldırılarda son yıllarda artış yaşanırken siber suçlular hassas kurum verilerini ele geçirebilmek adına güvenlik açıklarını kullanıyor. Siber saldırılar nedeniyle kişisel internet kullanıcılarının da kişisel ve finansal bilgileri tehlike altında.

Gerçek Gündem'in aktardığına göre, internet sitelerine ve uygulamalara yönelik kısıtlamalarda VPN'ler çözüm olarak görülürken bilinçli bir şekilde kullanılmadığı takdirde VPN’ler kullanıcı ve kurum verilerini riske atıyor.

Cybersecurity Insiders ve ZScaler tarafından paylaşılan VPN Risk Raporu’nda yer alan ve 351 siber güvenlik uzmanının katıldığı anket, veri ihlallerinin tüm ağı riske atması için cihazlarda tek bir virüs bulunmasının bile yeterli olacağını gözler önüne seriyor.

Siber güvenlik uzmanlarının %44’ünün uzaktan ve hibrit çalışmaya geçişten bu yana VPN’leri hedefleyen saldırılarda ciddi bir artışa tanık olduğunun altını çizen Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, işletmeler için büyük bir tehdit oluşturabilecek VPN saldırılarıyla karşılaşan kullanıcıların yapması gerekenleri 4 adımda aktarıyor.

BİLGİLERİNİZ RİSK ALTINDA OLABİLİR

Yüksek kaliteli bir VPN kullanmak verilerin güvende kalmasına yardımcı olsa da hackerların titizlikle incelediği bazı VPN hataları kişi ve kurumları riske atarak hackerlar için ciddi bir hedef haline getirebiliyor. VPN sunucularına yönelik gerçekleşen saldırılarda şifreli sunucular aracılığıyla paylaşılan hassas bilgilerin tümü risk altında oluyor. Saldırıların genellikle VPN’lerde bulunan bazı yazılım ve donanım hatalarından kaynaklandığını vurgulayan Serap Günal, bir VPN saldırısı karşısında alınabilecek önlemleri paylaşıyor.

1. VPN’i hemen kapatın. Bir VPN saldırısıyla karşılaştıysanız VPN kullanmayı derhal sonlandırmanız gerekiyor. Bir saldırıya uğradığı bilinen bilinen bir sunucuyu kullanmak, hiçbir gizlilik aracı kullanmamaktan daha fazla tehlike taşıyor. Aksi takdirde bu ağ üzerinden yönlendirilen tüm verilerin hackerların eline geçme olasılığı bulunuyor.

2. Yeni bir sağlayıcı seçin. Saldırıya uğrayan bir VPN kapatıldıktan sonra interneti özel olarak kullanmaya devam etmek için güçlü güvenlik ve politikaları olan yeni bir sağlayıcı seçmeniz güvenlik açısından büyük önem taşıyor. 

3. Çalınmış olabilecek parolaları değiştirin. Hackerlar, VPN saldırıları ile kullanıcı şifreleri dahil pek çok bilgiyi ele geçirebiliyor. Bu nedenle bir VPN saldırısından sonra kullanıcıların tüm şifreleri değiştirmesi tavsiye ediliyor.

4. Kredi ve banka kartlarınızı iptal edin. Hackerların VPN’ler üzerinden ele geçirdiği hassas bilgiler arasında kredi kartı bilgileri dahil olmak üzere pek çok bilgi bulunabilir. Bir VPN saldırısı sonucunda mağdurların büyük finansal kayıplar yaşamaması adına kullanıcıların kredi ve banka kartlarını iptal etmeleri gerekiyor. 

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vatandaş soruyor
14.11.2022 19:11
yasaklı, otokratik dikta veya 3. dünya ülkeleri haricinde vpn e ihtiyaç, yada kullanım gereği var mı ? özgürlükten para için vaz geçilir mi ?  
 
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