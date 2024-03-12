Bonucci Mert Hakan'ı efsaneye benzetti Fenerliler yorum yağdırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Bonucci Mert Hakan'ı efsaneye benzetti Fenerliler yorum yağdırdı
Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Leonardo Bonucci'den flaş bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe, Pendikspor'u 1-0 geriden gelip 4-1 yenerken, geri dönüşün fitilini ateşleyen isim Mert Hakan Yandaş olmuştu.

Attığı mükemmel golle skoru eşitleyen tecrübeli futbolcuya bir övgü de takım arkadaşı Leonardo Bonucci'den geldi.

İtalyan dünya yıldızı; sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu.

Bonucci, futbolculardan Mert Hakan Yandaş ile birlikte fotoğrafını koyarak, ''Xavi ile sahalara dönüş'' yazılı notu paylaştı.

Bu paylaşımda sosyal medyada Sarı-Lacivertli taraftarlar arasında büyük bir ilgiyle karşılandı.
İşte İtalyan yıldızın o paylaşımı;

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