Bonucci Mert Hakan'ı efsaneye benzetti Fenerliler yorum yağdırdı

Fenerbahçe, Pendikspor'u 1-0 geriden gelip 4-1 yenerken, geri dönüşün fitilini ateşleyen isim Mert Hakan Yandaş olmuştu.

Attığı mükemmel golle skoru eşitleyen tecrübeli futbolcuya bir övgü de takım arkadaşı Leonardo Bonucci'den geldi.

İtalyan dünya yıldızı; sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu.

Bonucci, futbolculardan Mert Hakan Yandaş ile birlikte fotoğrafını koyarak, ''Xavi ile sahalara dönüş'' yazılı notu paylaştı.

Bu paylaşımda sosyal medyada Sarı-Lacivertli taraftarlar arasında büyük bir ilgiyle karşılandı.

İşte İtalyan yıldızın o paylaşımı;