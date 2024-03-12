PFDK sevkleri açıklandı. Fenerbahçe Pendikspor maçının faturası ağır oldu

Kaynak: AA
PFDK sevkleri açıklandı. Fenerbahçe Pendikspor maçının faturası ağır oldu
Süper Lig'in 29. haftasında yaşananlar ile ilgili PFDK sevkleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den iki başkan ve dokuz kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Bitexen Antalyaspor, Kasımpaşa, Yukatel Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor, Siltaş Yapı Pendikspor ve Gaziantep FK, farklı gerekçelerle disipline verildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ile Mondihome Kayserisporlu futbolcu Arif Kocaman da PFDK'ye gönderdi.

Hukuk Müşavirliği ayrıca Trendyol 1. Lig'den Adanaspor, Sakaryaspor, Eyüpspor, Kocaelispor kulüpleriyle Kocaelispor yöneticisi Selçuk Kösemen, futbolcular David Skhirtladze ve Oğuz Ceylan, Teksüt Bandırmaspor Antrenörü Burhan Alıcı, Tuzlaspor yöneticisi Selahattin Çevik'i de disipline sevk etti.

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