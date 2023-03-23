Kim bu Bora Aydınlık? Herkes onu konuşuyor

Fenerbahçe'nin Zenit ile oynadığı maça 18 yaşındaki Bora Aydınlık damgasını vurdu.

Bir diğer genç isim Jin-ho Jo'nun yerine 62. dakikada oyuna giren Bora, 68. dakikada ise ceza sahası dışından yaptığı çok sert bir vuruşla takımına maçta 2-2'lik beraberliği getirdi.

BORA AYDINLIK KİMDİR?

Bora Aydınlık attığı nefis gol sonrası en çok merak edilen isim oldu.

Peki kim bu Bora Aydınlık?

9 Mayıs 2005 doğumlu. 18 yaşında. Fenerbahçe'nin alt yapısında yetişti.

Rezerv Lig iptal olmadan önce Fenerbahçe'nin burada çıktığı 4 maçın 3'ünde forma giymiş ve bu karşılaşmaların 2'sine ilk 11'de başlamıştı.

U19 Takımı'nda ise toplam 20 maça çıkan genç oyuncu, 5 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Bora Aydınlık, Avrupa U19 Şampiyonası'nda Milli Takımımız ile 2 maça çıktı.