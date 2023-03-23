Fenerbahçe Zenit maçı bir yıldız çıkardı. Bora geceyi aydınlattı

Süper Lig’e verilen milli maç arasını, Zenit ile oynadığı hazırlık maçı ile değerlendirdi Fenerbahçe… Mücadelenin gelirleri, ülkemizi sarsan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza yönlendirilecek.

Kadıköy’de Rus rakibi Zenit’i konuk eden Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, ana ilk 11’inin haricindeki isimleri sahaya sürdü. Ligde bundan sonraki birkaç haftada King, Batshuayi ve Valencia’nın sakatlıklarından ötürü kadronun hücum kısmını kurgulamakta potansiyel sorunlar yaşayabilecek Kanarya için maç bu açıdan da önemliydi.

ÖN ALAN PRESİ SONUÇ VERDİ

Karşılaşmaya rakibine oranla daha istekli başlayan Fenerbahçe, ön alan presiyle dikkat çekti.

Dakikalar 7’yi gösterirken sarı lacivertlilerin presi sonuç verdi ve Serdar Dursun ile verkaç yapan Mert Hakan Yandaş, kaleciyle karşı karşıya kalıp topu ağlara gönderdi: 1-0.

MALCOM İKİNCİDE GOLÜ BULDU

Kalede İrfan Can maçın ilk diliminde geriden paslarını -heyecanının da etkisiyle- tam adrese ulaştıramadı. Savunma hattı ise ilk 20 dakika boyunca boşluk bırakmadı.

18’de İrfan, karşı karşıya pozisyonda Malcom’a gol izni vermedi. Yiğit Efe 2. dakika sonra penaltı yapınca Zenit beyaz noktaya gitti. Malcom bu defa ağları bularak skoru eşitledi: 1-1.

PEDRO PENALTI ALDI AMA DİREĞİ AŞAMADI

Zenitli oyuncular beraberlik sonrası Fenerbahçe’nin görece deneyimsiz, genç ve birlikte oynama alışkanlığı çok bulunmayan savunma hattını yormaya başladı.

Buna rağmen rakibinin üzerine gitmeyi ihmal etmeyen Kanarya, 33. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Joao Pedro, topu üst direğe nişanladı.

CLAUDINHO SKORU BULDU

Devrenin geri kalanında Jim Ho Jo’nun başarılı oyununu ve Zenit’in kontra atak girişimlerini izledik.

Rus ekibi bir diğer Brezilyalı yıldızı Claudinho ile 42. dakikada öne geçti. Bu golde set savunmasını iyi yapamayan Fenerbahçe, Nazım Sangare’nin sebep olduğu boşluk sonrası Claudinho’ya yenik düştü: 1-2.

BORA, AKŞAMI AYDINLATTI!

İlk yarıya göre daha durağan başlayan ikinci 45’te iki takım da hücumda yaratıcı değildi. Fenerbahçe’de sakatlık yaşayan Jim Ho Jo’nun yerine oyuna dahil olan 2005 doğumlu Bora Aydınlık, 68. dakikada uzaklardan öyle klas bir şut çıkardı da Zenit kalecisi dokunmasına rağmen çaresiz kaldı ve Kanarya eşitliği yakaladı: 2-2.

İYİ BİR AYNA OLDU

Kalan süreçte iki takımın da yorgunlukları daha belirgin hâle geldi. Zenit çok fazla etkili hücum geliştiremezken, Fenerbahçe Bora Aydınlık ile üçüncü gole yaklaştı ancak rakip fileleri sarsamadı.

Karşılaşma genel anlamda sarı lacivertlilerin kendini görüp tartması açısından pozitif geçti. Öne geçip bir de penaltı kaçırdığı mücadelede sarı lacivertliler 2-2’ye razı oldu.