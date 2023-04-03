KİT'ler borç batağına düştü. Borç 6 yılda 12 kat arttı

TCDD, TİGEM, Toprak Mahsulleri Ofisi, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, EÜAŞ, TTK, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş, Et ve Süt Kurumu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. ve BOTAŞ...Hepsi birer Kamu İktisadi Teşebbüsü..Nedeni belli değil ama hepsi borç batağına düştü. Hem de 6 yılda 12 kat borcu artarak...Daha önce borç batağına düşen KİT'lerin sonucu belli. Hepsi özeleştirmeye gitti

Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin 2017’de 49 milyar TL, 2022 başında 350,8 milyar TL olan toplam borcu, 2022 sonu itibarıyla 619,2 milyar TL’ye ulaştı.

KİT'lerin toplam borcunda 2017-2022 döneminde yaşanan artış yüzde 1161 olarak hesaplandı.

BirGün gazetesinin haberine göre; KİT’ler ve özelleştirme kapsamında kuruluşlara yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 31 Mart'ta yayımlanan istatistikler, çarpıcı tabloyu gün yüzüne çıkardı.

YILLARA GÖRE KİT'LERİN BORÇ BATAĞI

KİT’ler ile özelleştirme kapsamındaki kuruluşların borçlarında yıllar itibarıyla yaşanan değişim, kayıtlara şöyle geçti:

2017: 49 milyar 99 milyon 74 bin TL

2018: 78 milyar 710 milyon 603 bin TL

2019: 100 milyar 798 milyon 129 bin TL

2020: 124 miyar 856 milyon 146 bin TL

2021: 263 milyar 971 milyon 865 bin TL

2022: 619 milyar 257 milyon 608 bin TL.

Rakamlar böyle. KİT'ler borç batağına mı düştü. Yoksa ne oldu?