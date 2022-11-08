CHP'li Ahmet Akın: BOTAŞ AKP yüzünden iflasa sürükleniyor!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, AKP iktidarının enerji politikalarını eleştirdi.

Ahmet Akın, “BOTAŞ’a her yıl merkezi bütçeden 10 milyarlarca lira tutarında bütçe ayrılmasına karşın kurumun sürekli zarar etmesinin temel nedeni yanlış yönetim ve AK Parti iktidarının aldığı yanlış kararlar. BOTAŞ şu an bu mantıkla iflasa doğru sürükleniyor. 2022 yılında BOTAŞ’ın zararının daha da yüksek olacağını söylemek yanlış olmaz. AK Parti iktidarda oldukça ne BOTAŞ bataktan kurtulur ne de vatandaşımız kışın ısınmak için rahatça doğalgaz kullanabilir” açıklamasını yaptı.

Anka'nın aktardığına göre; Akın, konuyla ilgili bugün yaptığı yazılı açıklamada bu politikaların hem yurttaşın hem de kamu iktisadi teşebbüslerinin adeta iflas etmesine neden olduğunu ifade ederek şunları belirtti:

“En büyük kamu iktisadi teşebbüslerinden biri olan BOTAŞ’ın 2022 yılında 16 milyar 360 milyon lira olan borçlanma gerekliliği 2023 yılı finansman programına göre 422 milyar 760 milyon 203 bin lira olarak açıklandı. BOTAŞ’ın tarihinde böyle bir artışın örneği yok. Borçlanma gereğindeki artış 25 kattan fazla. AK Parti iktidarının hâlihazırda zarar eden bir kurum üzerinde yaratacağı tahribatın 2023 yılında daha da katlanacağı anlaşılıyor. Başka bir deyişle BOTAŞ’ın 2023 yılında öngörülen yatırım tutarı olan 14,25 milyar liranın tam 30 katı tutarında borçlanması öngörülüyor.

“YANLIŞ POLİTİKA VE KARARLAR NEDENİYLE ÜLKEMİZDE DOĞALGAZ ADETA LÜKS HALE GELDİ”

Doğalgaz piyasasında tekel olan BOTAŞ; taşıma, depolama, liman işletmesi ve doğalgaz ticareti olmak üzere dört alanda faaliyet gösteriyor. Kurum, doğalgaz ticareti faaliyeti nedeniyle sürekli zarar ediyor. Bunu durum; doğalgazın ucuz olduğu dönemde yenilenmeyen uzun vadeli anlaşmaların son ana bırakılması, fiyatı belirleyen formüle Hollanda borsa fiyatlarının da eklenmesinden kaynaklanıyor. Bir de iktidarın para politikasındaki yanlışları nedeniyle milli paramız Türk Lirası’nın değerinin düşmesi yüksek fiyatın daha da yükselmesine neden oluyor. Yani tamamen yanlış politika ve kararlar nedeniyle ülkemizde doğalgaz adeta lüks hale geldi.

“AKP İKTİDARDA OLDUKÇA NE BOTAŞ BATAKTAN KURTULUR NE DE VATANDAŞIMIZ KIŞIN ISINMAK İÇİN RAHATÇA DOĞALGAZ KULLANABİLİR”

BOTAŞ’ın 2021 yılı zararı nedeniyle özkaynakları da düştü. Türkiye’nin en büyük kamu kurumlarından biri olan BOTAŞ’a her yıl merkezi bütçeden 10 milyarlarca lira tutarında bütçe ayrılmasına karşın kurumun sürekli zarar etmesinin temel nedeni yanlış yönetim ve AK Parti iktidarının aldığı yanlış kararlar. BOTAŞ şu an bu mantıkla iflasa doğru sürükleniyor. 2022 yılında BOTAŞ’ın zararının daha da yüksek olacağını söylemek yanlış olmaz. AK Parti iktidarda oldukça ne BOTAŞ bataktan kurtulur ne de vatandaşımız kışın ısınmak için rahatça doğalgaz kullanabilir.”