Borsa güne rekorla başladı

Kaynak: AA
Borsa güne rekorla başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,47 yükselerek 9.217,42 puanla rekor seviyeden başladı
Borsa İstanbul açılışta BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 42,88 puan ve yüzde 0,47 değer kazanarak 9.217,42 puana çıktı.

Hem bankacılık endeksi hem de holding endeksi artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,39 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,13 ile madencilik oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,42 değer kazanarak 9.174,58 puanla rekor seviyeden tamamlarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 9.175,82 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, yoğun bilanço döneminde hisse ve sektör bazlı oynaklıkların artmasıyla karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildiğini bildirdi.

Yurt içinde ise ödemeler dengesi verileri yatırımcıların odağında bulunurken, AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Aralık 2023'te 3 milyar 83 milyon dolar açık verdiğini tahmin ediyor.

CDS 300 PUANIN ALTINA İNDİ

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yeni günde 299 baz puanın altına indi. Bugün yurt içinde ayrıca perakende satışlar ve dış ticaret endeksi, yurt dışında ise Almanya ve Euro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri ile ABD'de enflasyon verilerinin takip edilecek. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.450 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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